Usred teške dijagnoze: Poznati par prekinuo dok se bore za zdravlje svojih osmomjesečnih kćeri

Britanska pjevačica Jesy Nelson (34), bivša članica grupe Little Mix, navodno je prekinula zaruke s partnerom Zionom Fosterom (26), svega nekoliko tjedana nakon što su javnosti otkrili da su njihove osmomjesečne blizanke dobile dijagnozu teškog neuromuskularnog poremećaja.

Prema pisanju stranih medija, 34-godišnja Jesy i 26-godišnji reper, koji su se zaručili u rujnu 2025. nakon tri godine veze, ostaju u dobrim odnosima te će nastaviti zajedno odgajati kćeri Ocean i Story.

Izvor blizak paru za Daily Mail tvrdi kako su „ostali prijatelji i potpuno usmjereni na dobrobit svoje djece“, naglašavajući da su „ujedinjeni kao roditelji, unatoč prekidu romantične veze“.

Pojavila se bez zaručničkog prstena

Sumnje o prekidu pojavile su se kada je Jesy ranije ovog mjeseca gostovala u emisiji This Morning bez zaručničkog prstena, gdje je emotivno govorila o zdravstvenom stanju svojih kćeri. Naime, djevojčicama je dijagnosticiran SMA tip 1 (spinalna mišićna atrofija), najteži oblik ove rijetke genetske bolesti, koji se obično javlja u dojenačkoj dobi, a uključuje ozbiljnu slabost mišića, poteškoće s gutanjem i disanjem.

Nakon dijagnoze, Jesy je pokrenula kampanju za uvođenje obveznog probira na SMA1 pri rođenju te započela peticiju da se bolest uvrsti u rutinski test novorođenčadi, poznat kao “heel prick test”.

U međuvremenu, Zion Foster oglasio se na Instagramu emotivnom pjesmom koju je sam napisao, u kojoj govori o prihvaćanju i svakodnevici s djecom koja žive s ovom dijagnozom, ali i hvali Jesy kao majku. U stihovima se osvrnuo na prognoze liječnika, ali i na ljubav prema kćerima, poručivši kako je njegova najveća briga da ih voli i prihvaća takve kakve jesu – bez uvjeta.

Podižu svijest o rijetkoj bolesti

U opisu objave pohvalio je Jesy što koristi svoju platformu kako bi ukazala na manjkavosti zdravstvenog sustava u Velikoj Britaniji.

“Jesy adresira veliku manu u našem zdravstvenom sustavu i to je definicija superžene. Testiranje djece na SMA pri rođenju mora postati standard”, napisao je.

I sama Jesy nedavno je istaknula koliko joj je važno podizati svijest o ovoj bolesti.

“Imam platformu i osjećam odgovornost da govorim o ovome. Bilo bi sebično zadržati to za sebe i ne pokušati potencijalno spasiti nečiji život”, rekla je u emisiji This Morning.

Iako su prekinuli zaruke u izuzetno teškom razdoblju, čini se da su Jesy Nelson i Zion Foster odlučni ostati ujedinjeni kao roditelji i boriti se za bolju budućnost svojih kćeri.

