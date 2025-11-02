Jessica Simpson otvoreno o ovisnosti: ‘Sramim se što nisam mogla odjenuti djecu za Noć vještica’

Pjevačica Jessica Simpson (44) obilježila je osam godina trijeznosti i pritom progovorila o najtežem razdoblju svog života. U emotivnoj objavi na Instagramu napisala je da joj je alkohol "blokirao snove" i udaljio je od same sebe.

„Na današnji dan prije osam godina donijela sam odluku da se suočim i pustim dijelove svog života koji su me sabotirali. Alkohol je utišao moju intuiciju i gonio moje strahove. Danas sam vođena vjerom, a ne strahom“, napisala je Simpson uz fotografiju na kojoj blista od sreće.

Povratak na scenu

Nakon gotovo 15 godina glazbene pauze, Jessica se vratila u studio i priznala da joj je trijeznost pomogla u pisanju novih pjesama. „Kada sam pila, vjerovala sam da sam hrabrija, ali to nije bila istina. Danas sam iskrenija, smirenija i više vjerujem sebi“, rekla je za magazin People.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najteži trenutak

Podsjećamo, u svojim memoarima Open Book, Simpson je otkrila da je odluku o prestanku pijenja donijela nakon što nije mogla odjenuti djecu za Noć vještica. „Sramim se priznati, ali ne znam tko ih je te večeri obukao u kostime“, napisala je. Taj trenutak bio je prekretnica.

Novi životni put

Osim trijeznosti, Jessica je posljednjih godina doživjela velike promjene - izgubila je više od 40 kilograma i razvela se od supruga Erica Johnsona, s kojim ima troje djece. Danas kaže da je zahvalna na svemu što ju je dovelo do mira koji sada ima.

POGLEDAJTE VIDEO:Osim zaposlenih i umirovljenika, ovdje božićnice dobivaju i djeca: 'Jedan smo od rijetkih gradova'