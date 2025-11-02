Jessica Simpson otvoreno o ovisnosti: ‘Sramim se što nisam mogla odjenuti djecu za Noć vještica’
Jedna noć promijenila je sve u životu slavne pjevačice
Pjevačica Jessica Simpson (44) obilježila je osam godina trijeznosti i pritom progovorila o najtežem razdoblju svog života. U emotivnoj objavi na Instagramu napisala je da joj je alkohol "blokirao snove" i udaljio je od same sebe.
„Na današnji dan prije osam godina donijela sam odluku da se suočim i pustim dijelove svog života koji su me sabotirali. Alkohol je utišao moju intuiciju i gonio moje strahove. Danas sam vođena vjerom, a ne strahom“, napisala je Simpson uz fotografiju na kojoj blista od sreće.
Povratak na scenu
Nakon gotovo 15 godina glazbene pauze, Jessica se vratila u studio i priznala da joj je trijeznost pomogla u pisanju novih pjesama. „Kada sam pila, vjerovala sam da sam hrabrija, ali to nije bila istina. Danas sam iskrenija, smirenija i više vjerujem sebi“, rekla je za magazin People.
Najteži trenutak
Podsjećamo, u svojim memoarima Open Book, Simpson je otkrila da je odluku o prestanku pijenja donijela nakon što nije mogla odjenuti djecu za Noć vještica. „Sramim se priznati, ali ne znam tko ih je te večeri obukao u kostime“, napisala je. Taj trenutak bio je prekretnica.
Novi životni put
Osim trijeznosti, Jessica je posljednjih godina doživjela velike promjene - izgubila je više od 40 kilograma i razvela se od supruga Erica Johnsona, s kojim ima troje djece. Danas kaže da je zahvalna na svemu što ju je dovelo do mira koji sada ima.
