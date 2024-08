Kraj jedne od najvećih holivudske ljubavi: Jennifer Lopez predala zahtjev za razvod

Nakon dvije godine braka, ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka došla je do svog kraja. J.Lo je u utorak podnijela zahtjev za razvod braka na Višem sudu okruga Los Angeles, prema dokumentima koje je dobio BBC. Par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije uslijedila je velika ceremonija.

Prema izvještaju BBC-a, dokumenti pokazuju da je Jennifer Lopez promijenila prezime u Affleck nakon vjenčanja, no u zahtjevu za razvod nije spomenula detalje predbračnog ugovora. U predanim dokumentima navodi se da Lopez i Affleck moraju razmjenjivati financijske podatke, uključujući trenutne prihode, troškove, imovinu i dugove. Također, oba su dužna obavještavati o svim promjenama u svojim financijama sve dok se ne postigne konačan dogovor o svim financijskim pitanjima. J.Lo ima 60 dana za predaju svojih financijskih dokumenata, a Affleck će imati dodatnih 60 dana za isto.

Podsjetimo, Ben Affleck planirao je vjenčanje s Jennifer Lopez još 2003. godine, koje je bilo odgođeno zbog, kako su tada naveli, medijskog pritiska. Već u siječnju iduće godine javnost su iznenadili vijesti o prekidu veze, a ubrzo nakon toga Lopez se udala za glazbenika Marca Anthonyja s kojim je dobila blizance Emmu i Maxa, no par se razveo 2014. godine. S druge strane, Ben je 2005. godine stupio u brak s Jennifer Garner s kojom je dobio troje djece i razveo se 2018. godine.

Njihovu novo započetu vezu nakon skoro dva desetljeća pauze, Jennifer je veličala do nebesa ističući kako je Affleck ljubav njezinog života, a njoj je govorila i u dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told". Ipak, nakon manje od dvije godine braka ljubavna bajka je propala.

