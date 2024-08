Stara ljubav zaborava nema: Ben Affleck i Jennifer Garner bliski kao prije razvoda

Informacija o razvodu glazbene dive Jennifer Lopez (55) i njezine dugogodišnje ljubavi Bena Afflecka (52) odjeknula je svjetskim medijima, a mnogi su napeto pratili ljubavne drame, skidanje i vraćanje prstena na ruku, koje je prethodilo konačnom prekidu odnosa. Početkom kolovoza, Daily Mail je potvrdio kako je do nedavno omiljeni holivudski par finalizirao dokumente za razvod, a nakon što su prodali zajednički dom na Beverly Hillsu, slavni je glumac kupio novu vilu vrijednu 20,5 milijuna dolara.

Međutim, ono što je još više zapelo za oko je činjenica da Affleck u posljednje vrijeme provodi puno vremena u društvu svoje druge bivše supruge, Jennifer Garner. Affleck i Garner su bili u braku nakon prvotne veze glumca s Lopez, a zajedno su dobili troje djece – kćer Violet (18) i Seraphinu, koja se nedavno predstavila kao nebinarna osoba i prigrlila ime Fin (15) i sina Samuela (12).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihov vrlo dobar međusobni odnos nakon razvoda nikada nisu skrivali, a nedavne fotografije jasno pokazuju koliko su bivši supružnici bliski. Naime, šest godina nakon razvoda, ponovno su se sastali kako bi svoju stariju kćer Violet ispratili na prestižno sveučilište Yale. Mnogi su primijetili kako su izgledali prilično idilično i skladno kao obitelj, a neupitna je i snažna povezanost između dvoje slavnih glumaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Ben Affleck i Jennifer Garner

Foto: Profimedia Ben Affleck i Jennifer Garner

Foto: Profimedia Ben Affleck i Jennifer Garner

"Ljudi moji ja vam tvrdim da se nešto događa između njih", "Affleck baš voli bit s istom ženom dvaput", "Neka mi netko kaže da je ovo šala!!", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ben Affleck planirao je vjenčanje s Jennifer Lopez još 2003. godine, koje je bilo odgođeno zbog, kako su tada naveli, medijskog pritiska. Već u siječnju iduće godine javnost su iznenadili vijesti o prekidu veze, a ubrzo nakon toga Lopez se udala za glazbenika Marca Anthonyja s kojim je dobila blizance Emmu i Maxa, no par se razveo 2014. godine. S druge strane, Ben je 2005. godine stupio u brak s Jennifer Garner s kojom je dobio troje djece i razveo se 2018. godine.

Foto: Profimedia Jennifer Garner i Ben Affleck

Njihovu novo započetu vezu nakon skoro dva desetljeća pauze, Jennifer je veličala do nebesa ističući kako je Affleck ljubav njezinog života, a njoj je govorila i u dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told". Ipak, nakon manje od dvije godine braka ljubavna bajka je propala.

"Ben je tužan zbog svega toga, ali je usredotočen na svoj posao, na to da je odličan otac i da ima dobar odnos kao roditelj s Jennifer Garner", rekao je izvor nedavno za Page Six i dodao da je Affleck "došao k sebi" nakon svog dvogodišnjeg braka s Lopez koji je bio kao "grozan san".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jennifer Lopez i Ben Affleck vjenčali su se u kapelici u Las Vegasu: 'Dugo sam čuvala haljinu'