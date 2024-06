Ben Affleck (51) je navodno preselio sve svoje stvari s imanja u Los Angelesu koje dijeli sa suprugom Jennifer Lopez (54), dok je pjevačica boravila u Italiji, gdje je snimljena kako uživa u vožnji brodom.

"Ben živi u iznajmljenoj kući u Brentwoodu. Ondje je već oko dva mjeseca. Čini se dobro. Svaki dan je u svom uredu i usredotočen je na posao. Također provodi vrijeme sa svojom djecom", rekao je izvor. Glumac i redatelj dijeli Violet (18), Seraphinu (15) i Samuela (12) s bivšom suprugom Jennifer Garner.

Jennifer posjećuje Bena

Nakon povratka s odmora, Lopez su fotografi snimili u Affleckovom uredu u zapadnom Hollywoodu. Iako je nosila zaručnički i vjenčani prsten, glumac je posljednjih tjedana viđen bez vjenčanog prstena.

Usred sve glasnijih glasina o bračnim nevoljama, par navodno prodaje vilu na Beverly Hillsu vrijednu 60 milijuna dolara koju su kupili prošlog svibnja.

"Jenny je bilo dosta i stvarno se trudila, ali ne može više", rekao je izvor za Daily Mail prošli tjedan, tvrdeći da njihov brak "ne ide na bolje nego na gore".

Pjevačica se sada fokusira na svoje 16-godišnje blizance Maxa i Emme koje dijeli s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Drugi izvor koji je blizak s Jennifer komentirao je Bena: "Zna biti mrzovoljan i potišten, ali je divan otac".

Nisu se još razveli

Bračni par živi odvojeno, ali još nisu službeno razvedeni.

"Ušli su u vezu vrlo optimistično i mislili su da bi se stvari mogle promijeniti, ali nisu", komentirao je izvor. Dok Affleck boravi u iznajmljenoj nekretnini u Brentwoodu, Lopez obilazi kuće kako bi imala svoj novi dom.

Foto: Profimedia

"Ben je tužan zbog svega toga, ali je usredotočen na svoj posao, na to da je odličan otac i da ima dobar odnos kao roditelj s Jennifer Garner", rekao je izvor i dodao da je Affleck "došao k sebi" nakon svog dvogodišnjeg braka s Lopez koji je bio kao "grozan san". "Da postoji način da se razvede zbog privremene neuračunljivosti, on bi to učinio", rekao je izvor za Page Six.

