Jennifer Lopez o trenutku kada je promijenila odnos s djecom: 'To mi je otvorilo oči'

Poznata glumica i pjevačica Jennifer Lopez (56) otvoreno je progovorila o svom odnosu s djecom, otkrivši kako ju je pandemija COVID-19 natjerala na duboku refleksiju o majčinstvu.

Tijekom gostovanja u emisiji „Howard Stern Show“, Lopez je ispričala kako je tijekom izolacije imala ozbiljan razgovor sa svojim blizancima Emmom i Maxom (17). Prisjetila se trenutka kada su joj kao desetogodišnjaci rekli da nije poput drugih mama i da često nije bila prisutna u svakodnevnim situacijama poput dovođenja i odvođenja u školu.

Taj iskreni razgovor, koji joj je „otvorio oči“, potaknuo ju je na promjenu pristupa.

POGLEDAJTE VIDEO:Pitali smo vas što najviše kupujete u pekarnicama: 'Doma pečem, po ministrovoj preporuci'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izazovi majčinstva i karijere

Jennifer je priznala da je zbog profesionalnih obaveza i razvedenosti od bivšeg supruga Marca Anthonyja (57) djecu uglavnom odgajala uz pomoć dadilja i obitelji. No, pandemija joj je pružila priliku da provodi više vremena s njima, shvaćajući koliko je njihova prisutnost važna za kvalitetu obiteljskih odnosa.

Foto: profimedia

Promjena prioriteta tijekom pandemije

„Nije samo riječ o pružanju savršenog života, već o tome da sam im stvarno potrebna. Moram biti tu, cijelo vrijeme“, zaključila je Lopez. Otkako je svjesnije pristupila majčinstvu, kaže da sada ima najbolji odnos s djecom.

Podsjećamo, blizance je Jennifer dobila u braku s glazbenikom Marcom Anthonyjem 2008. godine. Iako se par razišao nakon sedam godina braka, oboje i dalje ulažu trud u zajednički odgoj djece.

POGLEDAJTE VIDEO:Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici