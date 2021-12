Jennifer Lopez (52) demantirala je medijske napise u kojima je pisalo da je uzrujana zbog nedavnih komentara Bena Afflecka (49) o njegovoj bivšoj supruzi Jennifer Garner (49).

A trebao je biti samo još jedan zabavni intervju...

Ben Affleck gostovao je u emisiji Howarda Sterna u kojoj je otvoreno govorio o braku s bivšom ženom Jennifer Garner. Ono što je svim medijima zapelo za uho tijekom intervjua bila je njegova izjava u kojoj je Garner okrivio za svoje probleme s alkoholizmom.

Komentari na društvenim mrežama su eksplodirali, a Affleck ih je kasnije pojasnio u emisiji Jimmyja Kimmela. Usred reakcije, pojavila su se i medijska naklapanja da je Jennifer Lopez uvrijeđena onim što je Affleck imao za reći u intervjuu.

Međutim, kasnije je pjevačica sve to demantirala: "Jednostavno nije istina. Ova priča jednostavno nije istinita. To nije ono kako se ja osjećam", prenosi Entertainment Tonight. "Ne bih mogla više poštovati Bena kao oca, suroditelja i osobu", rekla je Lopez.

Affleck je kasnije htio ispraviti stvar pa je rekao da je u intervju napomenuo kako se zapravo odlično slaže s bivšom suprugom.

"Pričao sam o tome koliko se poštujemo i kako brinemo jedno o drugom i o našoj djeci, stavljamo ih na prvo mjesto", rekao je u intervjuu kod Jimmyja Kimmela.

Affleck je rekao da mu nije problem biti tip za meme "tužni Batman" ili "Dunkin Donuts", ali kada je u pitanju njegova obitelj, "moram povući crtu i biti jasan. To što su mediji izvukli jednostavno nije istina. Ne vjerujem u to. To je sušta suprotnost onome što sam zapravo ja", osvrnuo se na negativne primjedbe kojima je bio obasut na društvenim mrežama. "Nikada ne bih želio da moja djeca povjeruju u to da bih ikada rekao ružnu riječ o njihovoj majci" , isktanuo je glumac u intervjuu.

Garner i Affleck, koji imaju Violet (16), Seraphinu (12) i sina Samuela (9), vjenčali su se 2005., a razveli 2018. Bivši par ističe da je ta odluka donesena prijateljski. "Imali smo brak koji nije uspio. To se dogodilo s nekim koga volim i poštujem, ali s kim više ne bih trebao biti u braku… Znao sam da je dobra mama", rekao je Affleck o svojoj bivšoj supruzi tijekom kontroverznog intervjua.