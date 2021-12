Ben Affleck dobiva kritike na društvenim mrežama zbog nedavnog intervjua u kojem je izjavio da je njegova bivša supruga Jennifer Garner kriva za njegov alkoholizam. No, to nije sve! Neimenovani izvor otkrio je za Page Six da je njegova sadašnja djevojka Jennifer Lopez također uzrujana.

Affleck je u utorak u razgovoru s Howardom Sternom okrivio Garner za svoju ovisnost.

Vjerojatno bismo završili tako da držimo jedno drugo za gušu. Vjerojatno bih još uvijek pio. Jedan od razloga zašto sam počeo piti je bio taj da sam bio zarobljen u tom braku… Pomislio sam, ne mogu otići zbog svoje djece, ali nisam sretan, što da radim? Jedino što sam tada činio je bilo to da sam pio bocu viskija i redovno zaspao na kauču", kazao je.

Neimenovani izvor otkrio je da je Lopez uzrujana zbog te njegove izjave.

Lopez je upoznala Garner

"Ona je ljuta", rekao je izvor. "Nju su uvukli u tu cijelu priču jer je s njim u vezi. Ona ne želi biti dio te priče."

"Upoznala je Jennifer Garner. Ona pokušava bolje upoznati nju i Benovu djecu", kazao je izvor koji za Afflecka nema baš riječi hvale.

"To je nepromišljeno i nimalo džentlmenski od njega", rekao je.

Affleck i Garner bili su u braku od 2005. do 2015. godine i zajedno imaju troje djece, Violet (16), Seraphinu (12) i Samuela (9). Lopez je, pak, blizance Maxa i Emme (13) dobila s bivšim suprugom pjevačem Marcom Anthonyjem.

Djeca im se međusobno druže

Garner, Affleck i Lopez zajedno su sa svojom djecom proveli Noć vještica. Njihova djeca su se i prije toga međusobno družila. Bili su u Disneyjevu čarobnom dvorcu u kolovozu te su nakon toga u još par navrata viđeni zajedno.

"Imali smo brak koji nije uspio. To se dogodilo s nekim koga volim i poštujem, ali s kim više ne bi trebao biti oženjen… Znao sam da je dobra mama", rekao je Affleck o svojoj bivšoj supruzi tijekom intervjua.

Ipak, društveni mediji prepuni su negativnih reakcija na taj intervju.

"Kada ne možete prihvatiti da ste vi sami sebi krivi za problem s alkoholom, onda još uvijek imate problem s alkoholom. Jennifer Garner nije natjerala Bena Afflecka da pije, ali ga je odvezla na rehabilitaciju, vjerojatno mu je spasila život", komentirao je jedan korisnik Twittera.