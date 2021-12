Nakon što su mediji prenijeli njegovu izjavu u kojoj za svoj alkoholizam krivi bivšu suprugu Jennifer Garner, glumac Ben Affleck danas tvrdi da je ona izvučena iz konteksta, javlja TMZ.

Affleck se tijekom gostovanja u showu "Jimmy Kimmel Live!" osvrnuo na to te je naglasio koliko se on i Jennifer vole i poštuju. On, je, kaže, ljut i povrijeđen zbog reakcije medija.

"Ispalo je da sam najgori, neosjetljivi, glupi i grozni tip. Povrijedilo me to", rekao je te je naglasio kako je mislio upravo suprotno od onoga što su mediji napisali.

Ben tvrdi da su tijekom cijelog intervjua puno razgovarali o njegovoj obitelji, razvodu i alkoholizmu… "I kako moraš biti odgovoran i pun ljubavi" prema djeci.

Uzrujan je

Smisao tog intervjua bio je da su on i njegova bivša supruga sada u odličnim odnosima. Ben je, tvrdi, sada uzrujan jer ne želi da njegova djeca pomisle da je rekao nešto loše o njihovoj majci.

Podsjetimo, Affleck je u intervjuu s Howardom Sternom, između ostalog, progovorio i o braku s bivšom suprugom Jennifer s kojom se rastao 2018. godine.

"Vjerojatno bismo završili tako da držimo jedno drugo za gušu. Vjerojatno bih još uvijek pio. Jedan od razloga zašto sam počeo piti je bio taj da sam bio zarobljen u tom braku", kazao je.

Affleck i Garner u braku su bili 13 godina, a zajedno imaju troje djece. Glumac je trenutno u vezi s pjevačicom Jennifer Lopez.