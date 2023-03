Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (53) kaže da je tjelovježba važna jer poboljšava mentalno zdravlje.

Nakon što je otkrila da se budi u 4.45 ujutro kako bi vježbala, mnogi su ostali u šoku.

'Postoji korelacija između tjelovježbe i mentalnog zdravlja'

Jennifer Lopez vježba svaki dan ne samo kako bi izgledala sjajno na crvenom tepihu, već i kako bi se osjećala dobro. Atraktivna 53-godišnjakinja za UsWeekly pričala je o tome kako joj kretanje pomaže zadržati pozitivan mentalni stav.

"Nije tajna da je fitness vrlo važan dio mog života", rekla je novopečena supruga Bena Afflecka i majke blizanaca Maxa i Emme.

"Mislim da postoji pozitivna korelacija između tjelovježbe i mentalnog zdravlja", rekla je J.Lo koja promovira svoj novi album "This Is Me... Now", što je nastavak albuma "This Is Me... Then iz 2003.".

Prema MentalHealth.org, "istraživanja pokazuju da ljudi koji redovito vježbaju imaju bolje mentalno zdravlje i emocionalno blagostanje te nižu stopu mentalnih bolesti."

Naime, kako pišu, vježbanje smanjuje rizik od razvoja mentalnih bolesti, također pomaže u liječenju nekih stanja mentalnog zdravlja, poput depresije i tjeskobe.

"Kada nađemo dobru ravnotežu kroz odlučnost i fokus, prirodno se trudimo biti najbolja verzija sebe", dodala je Lopez i otkrila da odmah kreće u akciju, što je često prije 5 ujutro kada je još mrak - bez obzira na to što joj je natrpan raspored.

"Pokušavam donositi dobre odluke i balansirati svoje vrijeme", dodala je pjevačica.