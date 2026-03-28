Jelena Rozga zapalila New York i zablistala u jakni od 2500 eura

Pjevačica Jelena Rozga (48) ovih dana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje nastupa u sklopu svoje turneje “2026 North American Tour”. Tijekom turneje planira održati koncerte u četiri velika grada, a publika je već imala priliku uživati u njezinim nastupima.

Od Toronta do New Yorka

Rozga je turneju započela koncertom u Torontu 20. ožujka, nakon čega je već sljedećeg dana nastupila u Los Angelesu. Treći koncert održala je u New Yorku, gdje je energičnim nastupom oduševila publiku i stvorila odličnu atmosferu. Pred njom je još jedan koncert, koji će održati u Chicagu.

Vrijeme za uživanje

Unatoč gustom rasporedu, pjevačica pronalazi vrijeme i za opuštanje te uživanje u američkim metropolama. Na društvenim mrežama podijelila je video u kojem pjeva s pjevačem Rokom Blaževićem (24), pokazujući kako uživa u Kaliforniji i dobrom društvu.

Jakna koja je privukla pažnju

Posebnu pažnju pratitelja privukla je fotografija iz New Yorka na kojoj Rozga pozira u upečatljivoj kožnoj jakni francuskog brenda Isabel Marant, čija cijena prelazi 2.500 eura. Uz fotografiju je kratko napisala “New York vibe.”, a brojni obožavatelji u komentarima su pohvalili njezin izgled i stil.

