Jelena Rozga rastužila obožavatelje: 'Moj zlatni dječak je ovo najviše volio'

Pjevačica Jelena Rozga (48) rastužila je pratitelje emotivnom objavom na Instagramu. Objavila je snimku na kojoj izvodi pjesmu "Idi" grupe Magazin, dok na njoj leži njezin pas Ringo Starr, koji je nedavno uginuo.

"Moj zlatni dječak je ovo najviše volio", napisala je uz snimku, prisjećajući se svog ljubimca koji je uz nju bio više od desetljeća.

Prošli tjedan obilježio je gubitak voljenog ljubimca

Rozga je prošlog tjedna podijelila vijest o gubitku psa, a tada je ispričala i kako je Ringo Starr ušao u njezin život.

"Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati pasića, ali ti si u toj korpi sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao Ringiću moj. Promijenio si moj život, obogatio ga i uvijek si me čekao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca", napisala je.

Opisala je i koliko joj je teško bilo posljednjih tjedana: "Zadnjih mjesec dana je bilo teško, borio si se da još jedan dan mene razveseliš jer to si radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati. Zaspao si tamo gdje najviše voliš... U svom domu, u mom naručju, ljubeći mene."

Jelena je oproštaj zaključila dirljivim riječima: "Ljubavi moja najveća sada trči veseo, jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od boli... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te R."

