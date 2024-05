Hrvatska pjevačica Jelena Rozga jednom prilikom se osvrnula na svoj fizički izgled te je progovorila o svim "nesavršenostima", kao i o stvarima koje je nerijetko pogađaju.

"Ja uopće nemam dobre noge, ali baš me briga. Imam malo krive noge, ali to je slatko. Kada se pogledam u ogledalo, zanemarim to i kažem 'baš mi je super", priznala je te je otkrila kakve komentare dobiva na spomenuti 'nedostatak'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stižu razni komentari, 'Joj vidi je, ima rupu između nogu', ali ja se stvarno ne obazirem na to jer se super osjećam u svojoj koži. Gdje bih bila da se obazirem na sve to", objasnila je omiljena domaća zvijezda sa smiješkom na licu.

"Zna se dogoditi da me je strah probuditi se jer ne znam što će me sve dočekati na portalima i što ću pročitati o sebi. Čitam to sve i naravno da me ponekad uzruja, to je normalno. Ipak, želim se izdignuti iznad tih provokacija i zanemariti to koliko god mogu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Ja sam veliki emotivac i ponekad čak zaplačem zbog toga. No, puno radim i imam puno fanova pa mi je to važnije od svega. Kritike stavljam po strani", ispričala je u RTL-ovoj emisiji 'Studio 45' 2012. godine.

Unatoč svemu tome, Jelena i dalje slovi za jednu od najljepših pjevačica u regiji te se redovito može vidjeti na listama najljepših Hrvatica, gdje često zauzima vrlo visoka mjesta prema mišljenju publike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna 90-godišnjakinja srušila svjetski rekord u trčanju