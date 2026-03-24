Jelena Rozga blista u Gradu anđela: Pogledajte kako je uhvatila svoj savršeni hollywoodski trenutak

Splitska glazbena diva Jelena Rozga oduševila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, podijelivši fotografiju čiste sreće snimljenu na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija na svijetu. S osmijehom od uha do uha, pjevačica je uhvaćena u skoku ispred legendarnog znaka Hollywood u Los Angelesu, a uz fotografiju je kratko napisala: "When in L.A.... Jump" (Kad si u L.A.-u... Skoči).

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije obožavatelja koji su joj uputili komplimente i riječi podrške. Međutim, ova idilična scena nije samo uspomena s odmora; ona predstavlja kratki predah usred velike sjevernoameričke turneje koja se pokazala iznimno uspješnom.

Američka turneja u punom jeku

Jelena se trenutno nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje održava seriju koncerata za tamošnju publiku i brojnu dijasporu. Fotografija iz Los Angelesa nastala je samo nekoliko dana nakon što je 21. ožujka održala spektakularan nastup u dvorani Don Quixote u tom gradu. Prije toga, 20. ožujka, pjevala je u Torontu, a njezina američka avantura tek je na pola puta.

Njezini obožavatelji pomno prate svaki korak turneje, što potvrđuju i komentari ispod objave. "Jedva čekamo NYC u petak!", napisao je jedan pratitelj, aludirajući na njezin sljedeći zakazani koncert koji će se održati 27. ožujka u dvorani Melrose Ballroom u New Yorku. Nakon toga, turneja se završava 28. ožujka velikim koncertom u Compass Areni u Chicagu. Ova turneja, u organizaciji BuraBeat Entertainmenta, potvrđuje status Jelene Rozge kao jedne od najvećih regionalnih zvijezda, čija popularnost daleko nadilazi granice Balkana.

Spoj posla i zadovoljstva

Dok profesionalno osvaja Ameriku, Rozga koristi slobodne trenutke kako bi uživala u znamenitostima. Fotografija snimljena u Lake Hollywood Parku, popularnom mjestu s kojeg se pruža savršen pogled na znak Hollywood, prikazuje njezinu opuštenu i veselu stranu. Odjevena u ležernu kombinaciju bijele košulje, poderanih traperica i tenisica, pjevačica je svojim skokom simbolično uhvatila duh američkog sna i sreću zbog uspjeha koji je prati.

Njezin holivudski trenutak nije prošao nezapaženo među obožavateljima, a jedan od komentara posebno se istaknuo svojom duhovitošću i divljenjem. "Hollywood ti stoji toliko dobro da bi te i Spielberg uzeo za svoj idući film bez audicije", poručio joj je jedan fan, sažimajući opći dojam da Jelena blista gdje god se pojavi.

