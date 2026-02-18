Jelena Perčin otkrila tajnu odgoja: Djeca se ponekad moraju i dosađivati da bi bila kreativna

Glumica Jelena Perčin (45), majka troje djece, u podcastu “Bez pardona s Idom” iskreno je govorila o izazovima odgoja. Perčin naglašava kako djeca ne trebaju stalno biti animirana jer upravo trenutci dosade potiču kreativnost, samostalnost i razvoj novih ideja.

Djeca trebaju samostalnost

“Ja mislim da je veliki problem što mislimo da djeca stalno moraju biti animirana”, kaže Perčin. Dodaje kako je ponekad dobro pustiti djecu da sama smisle igre i aktivnosti, jer upravo iz dosade nastaju najbolje ideje.

“Kad mi kažu: ‘Meni je mama dosadno’, kažem: ‘Odlično! Iz dosade će se roditi nešto genijalno.’ Djeca tada razvijaju samostalnost i kreativnost”, pojašnjava glumica.

Perčin ističe kako se odgoj danas značajno razlikuje od onog u njezinom djetinjstvu: “Moji roditelji se nisu stalno igrali sa mnom i nisam stalno bila animirana. Djeca tada sama razvijaju odgovornost i maštu.”

U komentarima su roditelji izrazili oduševljenje njezinim pristupom: “Koje osvježenje čuti Jelenu da je tako prizemna i realna u odgoju djece. Svaka čast.”

Odgoj kao izbor i odgovornost

Glumica smatra da djeca trebaju sama birati izvannastavne aktivnosti i učiti se odgovornosti: “Previše animacije i preopterećenja oduzima čari djetinjstva i guši prirodnu znatiželju.”

Perčin naglašava da trenutke dosade ne treba shvaćati negativno: oni potiču razvoj novih ideja i samostalnog razmišljanja. Roditelji ne moraju stalno osmišljavati sadržaj i aktivnosti za djecu, već ih trebaju pratiti i poticati da sama razviju kreativnost.

