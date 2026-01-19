Jelena Perčin nam je otkrila čime su je djeca i Ante iznenadili: 'To mi je najveći poklon'

Glumica Jelena Perčin, koju trenutno gledamo u ulozi Rajke Vuksa u popularnoj RTL-ovoj dramskoj seriji Divlje pčele, danas slavi 45. rođendan. Povodom istog, razgovarali smo s Jelenom koja je za Net.hr otkrila kako ju je iznenadila njezina obitelj – od njezinih mališana do partnera, skladatelja Ante Gele (51). U razgovoru za naš portal otkrila je kako provodi svoj okrugli jubilej, čime je obradovala najbliže, ali i što si zapravo želi u narednoj godini.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

'Njihova radost je najveći poklon'

Za početak, sretan rođendan! Danas slavite okrugli 45., kako ga planirate proslaviti? Više mirno u krugu obitelji ili uz veselu zabavu s prijateljima?

Hvala na čestitkama! Proslavit ću ga radno-obiteljski. Nisam zimski tip, čekam ljeto za slavlja!

Je li vas jutros dočekalo neko iznenađenje od djece? Kakvi su njihovi rođendanski darovi ili poruke?

Obiteljski njegujemo iznenađenja, tako da su moja djeca dobro uhodan tim predvođen Lotom kojoj ideja i volje ne nedostaje. (smijeh) Najviše me veseli koliko svojataju rođendan i podrazumijevaju da je i njihov, tako da zapravo imamo rođendan i ja i moja djeca. Njihova radost je najveći poklon!

Je li vas Ante nečim iznenadio? Ima li on neki poseban plan za proslavu vašeg 45. rođendana?

Volimo iznenaditi jedno drugo i ne samo za rođendane, a najviše me veseli odgonetati što je ovaj put smislio! (smijeh)

Foto: Rtl

'Važno je da smo zajedno'

Imate li neku obiteljsku tradiciju za rođendane koju uvijek njegujete?

Nemamo neku posebnu tradiciju za rođendanska slavlja, prilagođavamo se rasporedima i okolnostima, važno je da smo zajedno u nekom trenutku dana.

Jeste li već puhali svjećice na torti ili je to tek na redu? Što si želite u narednoj godini?

Puhala sam svjećice u ponoć, a puhat ću ih još koji put kroz dan da utvrdim želje. (smijeh) Želim uvijek isto zdravlja, mira, nježnosti, dugo toplo ljeto i pokoje putovanje.

Kada biste morali opisati ovu životnu fazu u tri riječi — koje bi to bile?

Strpljen, spašen, blagoslovljen.

Za kraj, što bi Jelena od 45 godina poručila onoj od 25?

Ne daj se Floki! (smijeh)

