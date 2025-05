Jelena Perčin o izazovnom periodu u životu: 'Razvod je uvijek težak, stvari su prestale funkcionirati'

Hrvatska glumica Jelena Perčin (44) koju imamo prilike gledati pred malim ekranima u Sjenama prošlosti sudjelovala je u podcastu MagMe gdje je otvoreno govorila o svojoj karijeri, izazvonim situacijama koje je proživjela tijekom života i važnosti samorazvoja.

Jelena je progovorila je o organizaciji vremena kada su u pitanju djeca, ali i o bračnoj zajednici pri čemu je otvoreno govorila o obiteljskim odnosima. Glumica je od 2008. do 2011. godine bila u braku s Kristijanom Babićem s kojim je dobila kćer Lotu

„Biti majka, a u isto vrijeme biti posvećena svom poslu, nije lako. Možete biti glumica, žena, majka, no uvijek morate balansirati između tih uloga. S vremenom sam naučila što znači biti prisutna za svoju djecu, iako moj posao traži puno vremena i energije“, izjavila je Jelena, osvrčući se na izazove koje roditeljstvo donosi.

Tijekom snimanja serije, Jelena je upoznala svog drugog supruga, crnogorskog glumca Momčila Otaševića (35). Ljubav između njih se razvila ubrzo, a 2018. godine se ovaj glumački par i vjenčao. Par je u braku dobio dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu. Međutim, u 2022. godini su iznenadili javnost kada su otkrili da se razvode. Glumica se u podcastu dotaknula i te teme iz privatnog života.

"Razvod je uvijek težak, pogotovo kada imate djecu. Iako su stvari između nas prestale funkcionirati na način na koji smo željeli, naša djeca su uvijek bila na prvom mjestu", iskreno je priznala te naglasila kako im je glavni cilj bio stvoriti stabilno okruženje za djecu unatoč rastavi.

Kako glumica navodi, par je odlučio zadržati prijateljski odnos nakon njihovog kraha odnosa.

"To je proces koji nije lak, ali je nužan za osobni rast", dodala je te istaknula da koliko je važno ostati odgovoran kao roditelj u tako izazovnom trenutku.

Glumica se osim teških trenutaka koje donosi razvod, dotaknula i važnosti osobnog razvoja. "Svaka situacija, bilo pozitivna ili negativna, nosi sa sobom lekciju. Moji privatni i profesionalni izazovi pomogli su mi da postanem snažnija osoba. Naučila sam mnogo o sebi, o tome koliko je važno biti u skladu s vlastitim emocijama i kako se nositi s teškoćama koje dolaze", priznala je.

"Nisam si to ja"

Tijekom karijere Jelena je bila prepoznatljiva i po promjenama u fizičkom izgledu, posebice po boji kose. U razgovoru je otkrila da su neke od tih promjena bile rezultat uloga u kojima je glumila, ali i osobnog odabira. Također je priznala kada se prvi put u životu odlučila na promjenu boje kose.

„Prvi put sam se obojala s 26 godina i to u crvenu boju, bilo je to zbog uloge. Imalo je smisla, bilo je opravdano. Onda sam se zbog serije obojala skroz u plavo, ali nisam se nikad s tim saživjela. To mi nije, nisam si to ja“, rekla je Jelena te priznala da se nije osjećala prirodno s plavom kosom. Iako crvena boja nije bila dugoročno stabilna, Jelena je zaključila da joj je ipak odlično pristajala.

