EKSPLICITNE FOTKE / Karleuša ponovno provocira! Pokazala je golu guzu i omotala se istom trakom kao i Kim Kardashian

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (43) ne prestaje s provokacijama otkako ju je na Instagramu zapratio američki reper Kanye West (44). Ovaj je put Karleuša otkrila i više nego što itko može zamisliti, omotala se istom trakom, na kojoj piše "Balenciaga", kao i Kim Kardashian (41) na modnoj reviji u Parizu prošlog tjedna. Provocira li Karleuša Kim K. ili Kanyea, to nikada nećemo saznati, no znamo da se Karleuša i Kim međusobno poštuju, ako je sudeći po komentarima koje su imale jedna za drugu. "Prvi put sam čula za nju kada su ljudi usporedili neke od naših izgleda - neki su govorili da sam je kopirala. Naravno, odmah sam morala to vidjeti. Stvarno je sjajna! Neki od njezinih stajlinga zaista izgledaju kao moji - volim njezin hrabar stilski izričaj! Obje smo totalno glamurozne! Čini mi se da je moćna žena koja puno radi i to mi se sviđa! Poštujem je", napisala je jednom prilikom Kim o Jeleni u na svom blogu. Dok je Karleuša na glasine odgovorila da je počašćena. U galeriji pogledajte kako to izgleda kada se istom trakom oblijepe Karleuša i Kim...