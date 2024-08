Srpska pjevačica Seka Aleksić (43) nedavno je na društvenim mrežama kritizirala vlasnika kluba koji je rekao da više neće zvati popularne pjevače da nastupaju zbog previsokih cijena. Izjavila je kako su sami krivi što su " godinama plaćali ljude koji glazbu puštaju na USB-u". Ubrzo nakon toga oglasio se Mihajlo Veruović, poznatiji kao Voyage, kojeg možete gledati u seriji "U klinču" na platformi Voyo.

"Pa mi pjevamo na USB. Pa dobro, što. Nije moja glazba takva da se izvodi s bendom. Ne mogu ja pustiti pjesmu 'Gad' i pjevati s bubnjem i gitarom, tako da postoje neke tehničke stvari, zašto mi ne nastupamo s bendom. Glazba koju mi radimo je takva i ono što se meni ne sviđa je taj neki pokušaj omalovaženja nove generacije, kao nastupamo na USB-u. Da, nastupamo na USB-u, ali su naši nastupi trenutno stvarno najpopularniji", rekao je Voyage.

Karleuša oplela po Voyageu

Ovaj događaj komentirala je i pjevačica Jelena Karleuša (45), koja je oštro oplela po mladom glazbeniku.

"Nije Seka 'udarila' na ovog punoglavca jer vjerojatno ne zna ni tko je. Ok, možda je i čula za nekog Indijanca koji je snimio pjesmu sa ženom koja je sudjelovala u pokušaju ubojstva njegovog oca ili za lika koji ima po 20 ljudi na nastupu, ali to nije bila njezina poanta. Poenta je i da punoglavac odgovara zvijezdi koja traje 20 godina, a njega se poslije tri mjeseca postajanja ne sjećaju ni rođaci", započela je Karleuša objavu.

Nakon toga, usporedila ga je s uspjehom srpskog repera Devita te izjavila kako nikada neće postići takav uspjeh.

"Apsolutno sam za podržavanje mladih umjetnika, ali ne za podržavanje netalentiranih budala koji su na sve to bezobrazni. Mali, kad budeš trajao više od godinu dana, kad budeš sam mogao dovesti više od 20 ljudi na nastup (kao na primjer Devito) onda prigovaraj. Do tada, ajde više da te ne čujem da omalovažavaš velike zvijezde do kojih nikada nećeš moći stići", zaključila je Karleuša.

Nije prvi put

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Karleuša žestoko reagira na Voyagea. Nakon zadnje večeri Music Week festivala u Beogradu, pjevačica je oplela po mladom glazbeniku i Crnom Ceraku.

"Ti klinci moraju da pokažu respect kad je riječ o mnogo uspješnijim i mnogo većim imenima nego što oni mogu čak i sanjati. Ne vjerujem da su osobe kao što sam ja oni vidjeli i na malim ekranima. Moraju pokazati poštovanje prema nekome tko je tako puno postigao i tko traje više nego što oni žive. Pretpostavljam da u showbizz smislu neće dočekati kraj ove godine. Trebam li se uopće baviti tim likovima za koje praktički ne znam ni kako izgledaju?", započela je pa nastavila:

"Voyagea znam kako izgleda, a za ove druge čak ne znam ni kako izgledaju. Rekli su mi na probi da sam prolazila pored tih klinaca, ali ja nisam znala tko su oni."

Otkrila je i razlog zašto se oni "lijepe za nju".

"Zato što je to dobar marketing, a i zato što im ja volim odgovoriti, pa to onda bude jedan showbizz beef. Ja razumijem te klince. Znam da vole dilati drogu i da su glavni u zatvoru. Možda je bolje da se bace na te pritvore i zatvore, nego da se petljaju u showbiznis gdje stvarno nemaju što", zaključila je Karleuša na kraju.

