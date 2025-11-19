Ana Nikolić i Rale javno se obračunali: Pjevačica šokirala javnost detaljima iz prošlosti

Regionalni mediji već mjesecima prate buran odnos pjevačice Ane Nikolić (47) i njezina bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta (57), ispisujući naslove o usponima, padovima i njihovoj turbulentnoj vezi. Sada je ta priča dobila novi nastavak, i to uživo, pred kamerama.

U emisiji kod Bokija 13, Ana je bila u studiju, a Rale je u program uključen putem video poziva. Već na samom početku razgovora voditelj je otvorio jedno od ključnih pitanja koje se provlači kroz medije: ''Je li se Rale pokajao što je Anu ostavio samu u Dubaiju.''

Na to je on, vidno ironično, odgovorio: ''To mi je najveća greška u životu'', izgovoreno s dozom sarkazma, ali dovoljno da potakne novu lavinu komentara gledatelja i pratitelja na društvenim mrežama.

Ipak, unatoč ironičnom tonu, Rale je jasno poručio da prema Ani i dalje gaji jake emocije. ''Znaju i ptice na grani da je volim'', rekao je.

Progovorila i o fizičkom nasilju

Ana je u emisiji izjavila da očekuje kako će Rale reći da nikada nije došlo do fizičkog nasilja jer mu je tako savjetovao odvjetnik, ali je dodala kako će poduzeti konkretne korake ako on, kako kaže, nastavi iznositi neistine.

''Ako nastavi tako lagati, stvarno ću ga tužiti. Prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena'', otkrila je Ana, pa pojasnila i svoju stranu priče te priznala da je i ona fizički reagirala.

''Nisam ga napala nožem, ali jesam pepeljarom i svime što mi je bilo na stolu, gađala sam ga više puta“, ispričala je, dok je Rale uporno izbjegavao odgovarati na ova pitanja.

''Ne želim o tome govoriti, nemoj me uopće ispitivati o tome'', poručio je on.

