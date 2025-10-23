HITOVI I NOSTALGIJA /

Jasna Zlokić oduševila obožavatelje i podigla cijelu Tvornicu na noge izvedbom 'Teške boje'

Foto: Dino Stanin/pixsell

Snimke koncerta već kruže internetom i dižu atmosferu

23.10.2025.
23:33
Hot.hr
Dino Stanin/pixsell
U zagrebačkoj Tvornici kulture u utorak je održan koncert Jasne Zlokić (70), koji će se dugo pamtiti. Snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju publiku u ushićenju te publiku koja ne samo da pjeva hitove iz 80-ih, nego i uživa u spontanosti pjevačice i njenog benda.

Foto: pixsell

“Teške boje” i obrada s dodatnom snagom

Na repertoaru su se našli i dobro poznati hitovi, ali i obrade koje su publiku podigle na noge. Među njima se istaknula izvedba pjesme Teške boje autora Gorana Bareta. Zlokić je u svojoj interpretaciji pokazala da i nakon višedecenijske karijere ima snage za rokerski i emotivni naboj u jednom.

Emotivna obrada pjesme Me and Bobby McGee stvorila je atmosferu stare Amerike, uz publiku koja je reagirala glasnim pljeskom.

Zajedništvo koje se osjeća

Trenutak kada bend i publika postanu jedno - to je ono što čini razliku između dobrog i nezaboravnog nastupa. Jasna je u nekoliko navrata izrazila koliko je važna interakcija s publikom, bilo da se radi o šali na pozornici, spontanom izlazaku člana benda ili osmijeh koji kruži cijelom dvoranom. 

