Jasna Zlokić oduševila obožavatelje i podigla cijelu Tvornicu na noge izvedbom 'Teške boje'

U zagrebačkoj Tvornici kulture u utorak je održan koncert Jasne Zlokić (70), koji će se dugo pamtiti. Snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju publiku u ushićenju te publiku koja ne samo da pjeva hitove iz 80-ih, nego i uživa u spontanosti pjevačice i njenog benda.

Foto: pixsell

“Teške boje” i obrada s dodatnom snagom

Na repertoaru su se našli i dobro poznati hitovi, ali i obrade koje su publiku podigle na noge. Među njima se istaknula izvedba pjesme Teške boje autora Gorana Bareta. Zlokić je u svojoj interpretaciji pokazala da i nakon višedecenijske karijere ima snage za rokerski i emotivni naboj u jednom.

Emotivna obrada pjesme Me and Bobby McGee stvorila je atmosferu stare Amerike, uz publiku koja je reagirala glasnim pljeskom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zajedništvo koje se osjeća

Trenutak kada bend i publika postanu jedno - to je ono što čini razliku između dobrog i nezaboravnog nastupa. Jasna je u nekoliko navrata izrazila koliko je važna interakcija s publikom, bilo da se radi o šali na pozornici, spontanom izlazaku člana benda ili osmijeh koji kruži cijelom dvoranom.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven motiv jučerašnje pucnjave u Središću: Iza svega stoji ljubomora?