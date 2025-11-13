Janica Kostelić po prvi put otvoreno o roditeljstvu: 'Svaku sekundu te netko maltretira'

U prvom velikom intervjuu nakon završetka skijaške karijere, naša najtrofejnija skijašica Janica Kostelić (43) gostovala je u podcastu Slavena Bilića “(Ne)uspjeh prvaka”, gdje je iskreno progovorila o životu nakon sporta, obitelji i majčinstvu koje joj je danas na prvom mjestu.

“Najviše sam mama i, hvala Bogu, imam tu privilegiju da mogu svoje vrijeme njima podrediti. S obzirom na to da sam dobar dio svoje karijere odradila… Sad povremeno radim neke projekte, ali nije to nešto što radim od 8 do 16 ili zbog čega sam zakucana u ured. Djeca su važan dio i odgoj je jako bitan. Sad si mogu priuštiti da budem njima posvećenija nego ikad prije”, rekla je Janica na početku razgovora.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Bivši nogometni izbornik Slaven Bilić duhovito je primijetio kako “nijedna olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo”, na što se Janica samo nasmijala i potvrdno kimnula glavom.

Kako se Janica nosi s majčinstvom?

Kako je objasnila, život vrhunskog sportaša bio je do najsitnijih detalja strukturiran – od prehrane do treninga – dok je roditeljstvo sve suprotno od toga. “Svaku sekundu te netko nešto pita, maltretira, ne možeš spavati kad hoćeš, ne možeš raditi što hoćeš,” rekla je i priznala da je majčinstvo za nju najveći izazov jer nema ritma ni unaprijed definiranog rasporeda.

Podsjetimo, Janica je 2019. godine rodila sina Oskara, a vijest o trudnoći tada je podijelila samo s najbližima, daleko od očiju javnosti. Godinu dana kasnije otkrila je kako je mališan vrlo zaigran te da uživa u ulozi majke.

U rujnu 2023. godine postala je majka po drugi put, a iako detalje o privatnom životu rijetko dijeli, jasno je da joj upravo obitelj donosi najveću sreću i ispunjenje.

