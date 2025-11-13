Janica Kostelić po prvi put otvoreno o roditeljstvu: 'Svaku sekundu te netko maltretira'
'Sad si mogu priuštiti da budem njima posvećenija nego ikad prije'
U prvom velikom intervjuu nakon završetka skijaške karijere, naša najtrofejnija skijašica Janica Kostelić (43) gostovala je u podcastu Slavena Bilića “(Ne)uspjeh prvaka”, gdje je iskreno progovorila o životu nakon sporta, obitelji i majčinstvu koje joj je danas na prvom mjestu.
“Najviše sam mama i, hvala Bogu, imam tu privilegiju da mogu svoje vrijeme njima podrediti. S obzirom na to da sam dobar dio svoje karijere odradila… Sad povremeno radim neke projekte, ali nije to nešto što radim od 8 do 16 ili zbog čega sam zakucana u ured. Djeca su važan dio i odgoj je jako bitan. Sad si mogu priuštiti da budem njima posvećenija nego ikad prije”, rekla je Janica na početku razgovora.
Bivši nogometni izbornik Slaven Bilić duhovito je primijetio kako “nijedna olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo”, na što se Janica samo nasmijala i potvrdno kimnula glavom.
Kako se Janica nosi s majčinstvom?
Kako je objasnila, život vrhunskog sportaša bio je do najsitnijih detalja strukturiran – od prehrane do treninga – dok je roditeljstvo sve suprotno od toga. “Svaku sekundu te netko nešto pita, maltretira, ne možeš spavati kad hoćeš, ne možeš raditi što hoćeš,” rekla je i priznala da je majčinstvo za nju najveći izazov jer nema ritma ni unaprijed definiranog rasporeda.
Podsjetimo, Janica je 2019. godine rodila sina Oskara, a vijest o trudnoći tada je podijelila samo s najbližima, daleko od očiju javnosti. Godinu dana kasnije otkrila je kako je mališan vrlo zaigran te da uživa u ulozi majke.
U rujnu 2023. godine postala je majka po drugi put, a iako detalje o privatnom životu rijetko dijeli, jasno je da joj upravo obitelj donosi najveću sreću i ispunjenje.
