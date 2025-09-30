James Dean ljubio je i Marilyn Monroe i Marlona Branda: Priča o 'buntovniku bez razloga'

Prije točno 70 godina svijet je ostao bez Jamesa Deana, mladog glumca čija je karijera, iako kratka, ostavila dubok trag u povijesti filma. Snimio je samo tri filma, ali postao je simbol mladenačkog bunta i strasti.

Ljubavne veze koje su obilježile njegov život

Dean je bio poznat po brojnim vezama, kako sa ženama, tako i s muškarcima, što ukazuje na njegovu otvorenu i fluidnu seksualnost, rijetku za tadašnji Hollywood. Među najpoznatijim odnosima bila je romansa s Marilyn Monroe, s kojom je dijelio snove o braku, no njihova veza nije dobila priliku za nastavak.

Foto: Profimedia

Posebno mjesto zauzela je i talijanska glumica Pier Angeli. Njihova strastvena, ali složena veza završila je zbog pritisaka obitelji, filmske industrije i Deanove nesigurnosti oko braka. Njihova ljubav naišla je na protivljenje majke Pier Angeli, koja nije odobravala njegov način života i vjeru.

Foto: Profimedia

Veza s Marlonom Brandom i složenost seksualnosti

Njegov odnos s legendarnim glumcem Marlonom Brandom dodatno pokazuje složenost njegovih osjećaja. Brando, koji je otvoreno priznao biseksualnost, imao je s Deanom intenzivan i eksperimentalan odnos koji je uključivao i elemente sado-mazo dinamike, što je u to vrijeme bilo izrazito kontroverzno.

Foto: Profimedia

Veze i zaruke

Dean je bio zaručen za Liz Sheridan 1952. godine, a bio je i u vezama s Ursulom Andress, Terry Moore, Williamom Bastom, Rogersom Brackettom i Beverly Wills. Također je imao kraće susrete s Mitzi McCall, Sal Mineom, Alice Denham i Rockom Hudsonom.

Nasljeđe i prerani odlazak

Njegova potraga za ljubavlju bila je složena, odražavajući njegovu karizmu i unutarnje borbe. Tragično je preminuo u prometnoj nesreći 30. rujna 1955., samo mjesec dana prije premijere filma "Buntovnik bez razloga".

