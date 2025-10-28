Emotivna poruka pjevačice uoči udara uragana Melissa: 'Molim vas sve...'

Jamajčanska glazbenica Chinsea Linda Lee, poznatija kao Shenseea (29) uputila je emotivnu poruku svojim pratiteljima dok se njezina domovina priprema za udar uragana Melissa, najjače i najopasnije oluje koja je ove godine pogodila svijet. Pjevačica se oglasila putem Instagram storyja, gdje je izrazila zabrinutost i uputila molitvu za svoj narod.

''Molim se za svoj otok upravo sada. Svima na Jamajci, molim vas, ostanite na sigurnom, pazite jedni na druge i poduzmite sve mjere opreza tijekom ovog uragana. Mi smo snažan narod i proći ćemo kroz ovo zajedno. Šaljem ljubav, snagu i molitve u svaki kutak Jamajke'', stoji u njezinoj objavi.

Foto: Instagram/Shenseea

Najjači uragan u povijesti Jamajke

Jamajka se nalazi u izravnoj putanji uragana Melissa koji je dosegnuo petu kategoriju, najvišu moguću razinu opasnosti. Vjetrovi pušu brzinom i do 282 kilometra na sat, a meteorolozi upozoravaju da bi Melissa mogla izazvati katastrofu povijesnih razmjera. Središnji tlak oluje pao je na 901 milibar, što znači da je Melissa snažnija čak i od uragana Katrine koji je 2005. godine razorio New Orleans.

Vlasti su naredile obaveznu evakuaciju u priobalnim i poplavnim područjima, no odaziv stanovnika je nizak. Od više od 880 otvorenih skloništa, popunjen je tek manji dio. Premijer Andrew Holness obratio se naciji porukom u kojoj je priznao da se moli za svoj narod i da ne vjeruje da bilo koja infrastruktura može izdržati uragan takve snage.

Foto: Profimedia

Nažalost, već su zabilježene prve žrtve. Najmanje sedam osoba izgubilo je život diljem sjevernih Kariba, od čega troje na Jamajci tijekom priprema za dolazak uragana. Više od 50.000 kućanstava ostalo je bez struje, a na otoku su već zabilježeni odroni, srušena stabla i poplavljene ceste.

Tisuće turista, uključujući mnoge Amerikance i Britance, trenutno su zarobljene na Jamajci. Zračne luke su zatvorene, a svi letovi otkazani. Hoteli su pretvoreni u privremena skloništa.

''Napetost u hotelu sinoć je bila ogromna. Čak su i lokalni stanovnici nervozni'', izjavio je britanski turist Andrew Tracey za SkyNews.

