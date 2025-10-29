Senzacija iz Slavonije oduševila: Jakov Jozinović rasprodao Beograd pa najavio novi spektakl

Viralna senzacija i sve popularniji pjevač Jakov Jozinović (20) najavio je još jedan veliki koncert u Beogradu, koji će se održati 28. ožujka 2026. godine u Sava Centru. Vijest je objavio PR menadžer Sava Centra Marko Spalević, a publika ju je dočekala s oduševljenjem.

“Nikada više poruka, poziva i pitanja oko jednog koncerta… a sada i službeno – Jakov Jozinović u subotu, 28. ožujka 2026. u Plavoj dvorani Sava Centra. Od srca mu želimo niz rasprodanih koncerata, puno dobrih pjesama i da nastavi putem velikana koji su prije njega ostavili trag na ovoj glazbenoj sceni."

Podsjetimo, Jakov je sinoć održao svoj prvi veliki koncert u Beogradu, u MTS dvorani, a sve ulaznice rasprodao je u samo sat vremena. Snimke s koncerta ubrzo su postale viralne, a posebno je odjeknula njegova emotivna izvedba pjesme Zdravka Čolića “Kuća puna naroda”, tijekom koje se rasplakao na pozornici.

Publika i obožavatelji preplavili su društvene mreže porukama podrške, a mnogi su istaknuli kako jedva čekaju njegov novi nastup.

