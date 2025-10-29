VIDEO OBIŠAO INTERNET /

Jakov Jozinović isplakao dušu na koncertu: Nije mogao svladati emocije

Jakov Jozinović isplakao dušu na koncertu: Nije mogao svladati emocije
×
Foto: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Dirljiv trenutak brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu reakcija

29.10.2025.
11:30
Hot.hr
Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mladi hrvatski glazbenik, rodom iz Vinkovaca, Jakov Jozinović priredio je nezaboravnu večer u beogradskoj MTS dvorani, gdje je održao svoj prvi veliki koncert pred rasprodanom publikom. Ulaznice su planule u rekordnom roku, a publika je od početka do kraja pjevala svaku pjesmu s njim.

No, večer će posebno ostati zapamćena po jednom dirljivom trenutku koji je obišao društvene mreže. Tijekom izvedbe legendarne pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda", emocije su ga potpuno svladale – Jakov je u jednom trenutku prestao pjevati i zaplakao, dok je publika nastavila pjesmu uglas. Dvoranom su odjekivali stihovi i pljesak podrške, a snimka tog trenutka ubrzo se proširila internetom i izazvala lavinu reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @kerezovic.teodora

 

Kako je počela karijera Jakova Jozinovića?

Ovaj mladi Splićanin već je ranije osvojio publiku zahvaljujući svojim emotivnim interpretacijama na TikToku, no beogradski koncert potvrdio je da je riječ o ozbiljnom talentu čija karijera tek uzima zamah. Publiku je oduševio izvedbama domaćih klasika, ali i najavom da uskoro objavljuje svoju prvu autorsku pjesmu.

"Ne mogu opisati koliko sam zahvalan svima koji su došli. Ovo je san koji živim", rekao je Jozinović nakon koncerta.

POGLEDAJTE VIDEO: Kći, lutka i prostitucija: Radnja novog filma Dalibora Matanića zvuči morbidno

Jakov JozinovićBeogradKoncertPlakanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VIDEO OBIŠAO INTERNET /
Jakov Jozinović isplakao dušu na koncertu: Nije mogao svladati emocije