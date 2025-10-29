Jakov Jozinović isplakao dušu na koncertu: Nije mogao svladati emocije

Mladi hrvatski glazbenik, rodom iz Vinkovaca, Jakov Jozinović priredio je nezaboravnu večer u beogradskoj MTS dvorani, gdje je održao svoj prvi veliki koncert pred rasprodanom publikom. Ulaznice su planule u rekordnom roku, a publika je od početka do kraja pjevala svaku pjesmu s njim.

No, večer će posebno ostati zapamćena po jednom dirljivom trenutku koji je obišao društvene mreže. Tijekom izvedbe legendarne pjesme Zdravka Čolića "Kuća puna naroda", emocije su ga potpuno svladale – Jakov je u jednom trenutku prestao pjevati i zaplakao, dok je publika nastavila pjesmu uglas. Dvoranom su odjekivali stihovi i pljesak podrške, a snimka tog trenutka ubrzo se proširila internetom i izazvala lavinu reakcija.

Kako je počela karijera Jakova Jozinovića?

Ovaj mladi Splićanin već je ranije osvojio publiku zahvaljujući svojim emotivnim interpretacijama na TikToku, no beogradski koncert potvrdio je da je riječ o ozbiljnom talentu čija karijera tek uzima zamah. Publiku je oduševio izvedbama domaćih klasika, ali i najavom da uskoro objavljuje svoju prvu autorsku pjesmu.

"Ne mogu opisati koliko sam zahvalan svima koji su došli. Ovo je san koji živim", rekao je Jozinović nakon koncerta.

