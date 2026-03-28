Jakov Jozinović osvojio Beograd: Veliki početak turneje uz podršku estradnih glazbenika

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović (20) održao je prvi od sedam zakazanih koncerata u beogradskom Sava Centar, u sklopu svoje turneje “Ja za čuda letim”. Mladi Vinkovčanin tako je još jednom potvrdio rastuću popularnost u regiji.

Veliki početak turneje u Beogradu

Na prvom koncertu u Sava centru okupio se velik broj publike, a među uzvanicima su bili i poznati glazbenici i javne osobe poput Voyagea (24), Marije Mikić (33), Goce Tržan (51) te Aleksandre Živojinović (Prijović) (30) i njezinog supruga Filipa Živojinovića (38).

Atmosfera u dvorani bila je na visokoj razini, a publika je pjevala uglas s izvođačem, potvrđujući njegov status jedne od mlađih zvijezda u usponu.

Dodan i sedmi koncert

Zbog velikog interesa publike, Jozinović je nedavno najavio i sedmi koncert u istoj dvorani. Na društvenim mrežama zahvalio je obožavateljima na podršci, istaknuvši kako ga veseli što će se s publikom družiti čak sedam puta u Beogradu.

Njegova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije i komentare, a fanovi su ga zatrpali porukama podrške.

Kontroverze oko nastupa u Novom Sadu

Podsjetimo, Jozinović se nedavno našao u središtu pozornosti zbog nastupa u Novom Sadu. Udruge hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata pozvale su glazbenike da otkažu koncerte u dvorani SPENS, navodeći njezinu povijesnu povezanost s ratnim događanjima.

Dok su neki izvođači, poput Tony Cetinski (56), odlučili otkazati nastup, Jozinović je svoj koncert 14. ožujka ipak održao pred publikom, što je izazvalo podijeljene reakcije u javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:U nedjelju prelazimo na neprirodno računanje: Ne treba žaliti ako nas preuzme AI