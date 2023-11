Iako je ostvarila velik uspjeh u karijeri i izgleda kao da živi život iz bajke, realnost je malo drugačija. Bivša premijerka Jadranka Kosor (70) imala je težak život. Iza sebe ima dva propala braka, roditelji su joj bili rastavljeni, a prošla je i kroz vršnjačko nasilje.

'Otac nije htio čuti za mene'

Vlastiti otac ju nikad nije prihvatio, a djeca u školi su je maltretirala. Kosor je detalje o svom životu otkrila u emisiji 'U svom filmu'.

"Moji roditelji rastali su se kada sam imala dvije godine. Bio je to jedan grozan brak. Od tada sam živjela sama s bakom u Lipiku, jer je majka ostala u Međimurju zbog posla. Posjećivala me dva, tri puta godišnje do sedme ili osme godine. Otac nije htio čuti za mene… Tata mi je strašno jako nedostajao. To je mala sredina, bila sam jedino dijete bez oca u razredu. Počeli su me maltretirati i tući. Ja sam odlučila da to mora prestati, žestoko sam se potukla s jednim dječakom zbog toga, skoro sam mu oko izbila sa šalicom’, priznala je Jadranka 2020. godine.

Otac joj nikad nije odgovorio na pisma

Svom ocu potajno je slala pisma i stalno iščekivala njegov odgovor.

"Jedan dan je poštar došao i počeo mi mahati velikom žutom kuvertom. Rekao mi je da je iz Čakovca. Sakrila sam tu kuvertu od bake. I otišla sam je otvoriti u sobu. U velikoj žutoj kuverti bila su sva moja pisma koja sam poslala svom ocu. Neotvorena su bila… Tada sam shvatila da svom ocu ne značim ništa. Baš ništa. Od tada se o mom ocu nije više pričalo", ispričala je.

Kosor se prisjetila svoje maturalne večeri. I tada mu je slala pisma i očekivala da će, kao što je to uobičajeno, otplesati ples sa svojom kćeri. Međutim, odgovor na sva silna pisma koja je slala nikada nije dobila, a otac se nije pojavio.

"Došla je maturalna večer, ja gledam na ta vrata. Moja je mama shvatila i jako se uvrijedila, rekla je 'da sam ja njega zvala nakon svega što sam ja prošla'. Bila sam uvjerena da će se pojaviti. Kada sam postala predsjednica Vlade, novinari su ga pitali o meni, a on je izgovorio: 'Ja o toj osobi ne želim govoriti", ispričala je.

Izbacila očuha

Njezin otac preminuo je 2013. godine, a Jadranka je tada otišla na njegov posljednji ispraćaj.

"Kad su mi javili da je umro, to je bila jedna užasna kombinacija. Ja kao kćer dolazim i izražavam sućut njegovoj obitelji, a ja sam njegova obitelj. To je bilo nešto potpuno nadrealno", prisjetila se.

Jadranku život nije mazio, a od oca nije bio ništa bolji ni njezin očuh. Ranije je u podcastu 'Skip Or Beep' s Tatjanom Jurić otkrila da joj se jednom očuh ušuljao u krevet, a zatim je počeo dirati.

"Ja sam svog očuha s 14 godina, ja sama, izbacila iz kuće, pobacala mu sve stvari! U tom sam se trenutku postavila kao gazda familije, moja baka je uvijek govorila - odnos tebe i tvoje mame je takav da izgleda kao da si ti nju rodila, kao da je moja mama meni dijete. Ona je jako patila zbog odlaska tog očuha, ali ja sam rekla ili on ili ja. On više ne može živjeti ovdje", otvorila je dušu.

'Udala sam se da agonija prestane'

Bivša premijerka nije imala sreće ni u ljubavi. Dvaput se rastala. S prvim suprugom Hrvojem Markuljom bila je u braku četiri godine, od 1977. do 1981. godine. U drugom braku bila je od 1984. do 1993. s Ivom Škopljancem, a zajedno su dobili sina Lovru, koji joj je danas velika utjeha.

"I moj prvi i drugi suprug su me osvojili doslovce tako što nisu prestajali, oni su gorjeli… Nisam bila zaljubljiva, više sam bila oprezna. Udala sam se da ta njihova agonija prestane, jer ja to ne mogu gledati, da ne činim čovjeka tako nesretnim što ga ne želim", ispričala je.

Na pitanje je li bila zaljubljena u njih, Kosor je kratko odgovorila: "Pa mislim zapravo da ne".

Ostala bez majke

Prije godinu dana doživjela je najveći gubitak - ostala je bez majke koja joj je cijeli život bila podrška.

"Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj", napisala je ranije na društvenoj mreži.

