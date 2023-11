Bivša premijerka Jadranka Kosor (70) redovito obaviještava pratitelje na društvenoj mreži 'X' o novostima iz svoga života, a ovoga puta je podijelila nekoliko mudrih izreka, nakon kojih su se mnogi pitali na koga se odnose.

"E, da. Kad je dobro, svi su tu. Kad je teško, malo ih je. Njima dobro jutro", napisala je Kosor.

"U teškim vremenima, vide se pravi prijatelji. Ali i otkrivaju novi, neočekivano dobri i spremni pomoći. Ja sam otkrila jedno veliko srce, nadam se da ćete i vi", komentirala je jedna pratiteljica.

"Ja još čekam", odgovorila je bivša premijerka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U nedjelju je napisala također zagonetnu rečenicu, s kojom su se mnogi u komentarima složili. Isto tako, neke je zanimalo na što točno Jadranka misli, no, odlučila je biti tajnovita.

"Nikad nemojte drugima obećavati ono za što, u srcu, znate da nećete ispuniti", napisala je Kosor.

"Na što konkretno mislite vezano uz ovu lijepu misao?", "Tako je, toga se principa uvijek treba držati", pisali su fanovi.

Foto: X Foto: X

Podsjetimo, Jadranka je nedavno i bila u bolnici zbog operacije koljena koje ju je mučilo pune tri godine.

"U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo", ispričala je Kosor krajem listopada za Večernji list.

"Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna", dodala je.

Nedavno je otkrila kako oporavak ide u dobrom smjeru.

"Prva šetnjica po komadiću kvarta. Polako, ali sigurno. Kao da se sve ponovno slaže", napisala je.

