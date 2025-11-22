Jacques Houdek priprema tri jubilarna koncerta u jednom danu, predstavio i neočekivani duet

Dvadeset godina koncerata i tisuće osmijeha – tako se u nekoliko riječi može opisati put Jacquesa Houdeka s njegovim najprodavanijim albumom za djecu Kad si sretan. Od trenutka kada je 2005. godine objavio pjesme koje su osvojile srca najmlađih, pa sve do danas, Houdek je izgradio poseban odnos sa svojom publikom, Žaklincima, koji ga svake godine, prve nedjelje u prosincu s nestrpljenjem čekaju na blagdanskim koncertima u Lisinskom.

Osim što slavi 20. rođendan albuma koji se smatra najprodavanijim dječjim izdanjem u povijesti hrvatske diskografije, Houdek obilježava i 20 godina braka sa suprugom Brigitom, koja je uz njega u svim trenucima karijere i obiteljskog života. Za pjevača, glazba i obitelj ne odvajaju se jedno od drugog – obitelj je najveća inspiracija, a koncerti za djecu prilika su za stvaranje uspomena koje se prenose generacijama.

U razgovoru za Net.hr, Houdek otkriva kako se osjeća pred jubilej, što ga najviše veseli u radu s djecom, kako balansira privatni i profesionalni život, te što sve priprema za tri gotovo pa rasprodana koncerta u Lisinskom. Ističe i važnost iskrenosti, dugogodišnje predanosti obitelji i glazbi, te kakvu ulogu njegova djeca i publika imaju u njegovoj svakodnevici i karijeri.

Čestitamo na nadolazećoj proslavi 20. rođendana albuma „Kad si sretan“! Kako se osjećate povodom ovog jubileja?

Ovih je 20 godina uistinu proletjelo i ne mogu vjerovati da već slavimo veliki 20. rođendan albuma „Kad si sretan“ koji je, s ponosom mogu reći, najprodavaniji album za djecu u povijesti hrvatske diskografije. Još smo „nedavno“, sjećam se, slavili 10. rođendan albuma, a sada smo već na brojci 20, no, nema veze, bitno je kako se mi osjećamo, a još smo uvijek mladi duhom, puni kreativnosti, želje za glazbenim druženjima s najmlađima i jednako, ako ne i više, se veselimo svakom novom koncertu na kojem svi zajedno pjevamo najljepše pjesme za djecu.

Foto: Jacques Houdek Pr

Preuzbuđen sam uoči ovog velikog jubileja i jedva čekam stati na pozornicu i vidjeti svoju najvjerniju i najiskreniju publiku jer djecu ne možeš prevariti; ona ti odmah i bez odgode ili predumišljaja daju povratnu informaciju. Često sam, tijekom svih ovih godina, znao čuti komentare poput „ne'š ti, lako pjevati djeci“, a na svaki takav s pokrićem mogu reći – izvoli i probaj; probaj zadržati pažnju i koncentraciju djece 70 do 80 minuta, tako da moji Žaklinci i ja osjećamo jedni druge, imamo posebnu konekciju i velika hvala i svim roditeljima koji to podržavaju i prepoznaju toliki dugi niz godina! Povjerenje koje mi dajete, da svojom glazbom odgajam vašu djecu – meni je najveći kompliment!

Kako ste došli na ideju da djeci uoči blagdana svake godine pripremite koncert na kojemu biste pjevali njihove omiljene pjesme?

Sada već tradicionalne koncerte u Lisinskom, koje već 10 godina održavamo svake prve nedjelje u prosincu, predložili smo upravi Lisinskog na temelju dotadašnjih stotina i stotina nastupa koje sam održao diljem Hrvatske, kao i rezultata koje smo postigli prvim, pa i drugim objavljenim albumom za djecu jer sam krajem 2008. objavio i album potpuno novih pjesama za djecu – Idemo u zoološki vrt - koji je osvojio nagradu Porin za najbolji dječji album. Složili smo se svi zajedno kako bi lijepo bilo razviti tradiciju dolaska djece u Lisinski i da se zna da svake godine u prosincu Jacques pjeva samo njima. I tako je, evo, već uspješnih deset godina, a nadamo se da će se tradicija nastaviti još dugi niz godina, što pokazuju i rekordi posjećenosti koja raste iz godine u godinu.

Nakon više od 20 rasprodanih nastupa, prošlogodišnje rekordne posjećenosti i rasprodane tri velike dvorane, koji vam je nastup ostao u sjećanju kao najposebniji?

Sa svakoga nosim posebne uspomene; svi su naizgled jednaki, a toliko različiti u svojim posebnostima. Svaki od tih koncerata za mene je poseban susret s djecom, njihovim doživljajem glazbe i pjesama posvećenim njima; uživam gledati njihove oči koje uočavaju svaki pokret na sceni, uživam u njihovim osmjesima, emocijama koje ne skrivaju – najvećem veselju na pjesme poput 'Kad si sretan' i 'Kad se male ruke slože' ili ponekoj suzici na 'Zeko i potočić'. Sve je to dio njihova odrastanja; mi zajedno stvaramo uspomene koje će trajno ostati kao njihove iz djetinjstva i odgovornost je time veća, ali i posebna čast i zadovoljstvo jer ti dolasci u Lisinski i koncerti posvećeni samo njima nešto su što njih formira kao osobe i siguran sam da glazba koju slušamo u djetinjstvu itekako utječe na naše daljnje formiranje – glazbom i izborom glazbe mi svakako odgajamo našu djecu!

Jesu li vam nastupi kroz godine ostali isti ili volite mijenjati nastupnu formu?

Okosnicu svakoga koncerta čine, naravno, najljepše dječje pjesme s albuma 'Kad si sretan', no mi za svaki koncert pripremimo i nekoliko iznenađenja – uvijek tu budu posebni gosti, mali veliki talenti, a djeci zaista nastojimo prirediti audio-vizualni događaj za pamćenje i veseli činjenica što danas mladi roditelji, koji su 2005. slušali moj album za djecu, dolaze sa svojom dječicom na naše koncerte u Lisinskom i tu se zaokružila ta lijepa priča, pravi krug života, i prijenos tih čarobnih pjesama kroz generacije što je meni najveći poklon i kompliment!

Što pripremate za djecu, ili kako ih nazivate, Žaklince, ove godine?

Kao i uvijek – najsretniji koncert u godini kao što i priliči nazivu koncerta! Puno pjesme, plesa, šarolikih kostima, maštovitih koreografija, čarobnih trenutaka i najljepših pjesama za djecu koje svi toliko volimo i uživamo stvarati nove uspomene iz godine u godinu! Žaklinci moji, jedva vas čekam sve opet vidjeti u našem Lisinskom i siguran sam da ćemo se sjajno zabaviti kao i svake godine; moj kreativni tim već se dugo marljivo priprema i svi zajedno vas dočekujemo u nedjelju 7. prosinca na novom čarobnom glazbenom putovanju!

Ulaznice su u prodaji, dva su koncerta rasprodana, a u velikoj dvorani Lisinskog ostalo je ulaznica i slobodnih mjesta za treći koncert…

Jedan datum – tri koncerta! Ove smo godine oborili novi rekord jer još nikada nitko nije u istome danu održao čak tri koncerta; tako da imamo prvi u 10 sati, drugi u 12:30 i treći u 16 sati. Moram pritom pohvaliti sve svoje goste, njihove voditelje, trenere i trenerice, ali i roditelje, koji su spremno odlučili ovu nedjelju 7. prosinca posvetiti našem koncertu i provesti je u Lisinskom koji će tog dana biti naš dom. Sretan sam što povezujemo naš sjever i jug, Zagreb i Split, pa će mi se tako na bini pridružiti splitski TSM – Talent studio M, moje vjerne plesačice koje su s nama od prvoga dana, a isto tako i sjajan zbor „Zagrepčanke i dečki“, tako da će u nekim trenucima na bini biti i 200tinjak djece. Tu je, naravno, i moj prijatelj Endi koji svojim pjesmama i vrhunskim plesnim umijećem svake godine digne cijelu dvoranu na noge, a dolazi nam i naš najdraži Djed Mraz, kao i mnogi drugi gosti iznenađenja.

Javljaju mi da je ostalo još ulaznica za treći koncert u 16 sati, ali da je u prvim danima prodaje otišlo već gotovo pola dvorane, tako da – požurite po ulaznice za svoje Žaklince na blagajnu Lisinskog ili online na lisinski.hr i vidimo se u nedjelju 7. prosinca čak tri puta!

Supruga Brigita i Vi imate dvoje djece. Kći Sofia je već odrasla, a sin David je u predpubertetskoj dobi. Kako su njih dvoje reagirali na Vaše izvedbe dječjih pjesama kad su bili manji? Jesu li bili redoviti gosti na nastupima ili ste imali vlastite ‘koncerte’ kod kuće?

Djeca k'o djeca; i ona su naravno obožavala tatine pjesmice u svojoj najmlađoj dobi, slušala ih redovito u autu „na repeat“ i dolazila na sve „Kad si sretan“ koncerte, a mogu s ponosom reći da dolaze i dan-danas. Taj blagdanski duh, to veselje koje se širi dvoranom Lisinski, druženje, pjesma i ples, i danas ih privlači, tako da smo tog dana svi zajedno i oni su mi moja velika podrška. Pamtim trenutke kada je moja Sofia pjevala sa mnom; i kao mala djevojčica, ali iznenadila me i pred koju godinu, već kao tinejdžerka, i samo se pojavila iza mene na bini i razveselila me što je sa mnom zapjevala. Mogu otkriti da će ove godine i moj David imati jednu posebnu ulogu, no to neka ostane iznenađenje.

Kad Vam se rodio sin 2013. godine, uzeli ste dulju pauzu od javnih istupa i scene. Kada se osvrnete na to, što Vam je tada falilo (ili nije)?

S današnjim odmakom mogu reći da mi je to bilo možda i najljepše razdoblje puno blagoslova. Pauzu sam uzeo u vrlo teškom razdoblju svoga života, sredinom 2012. godine, i to sasvim neplanirano; ako se sjećate, obznanio sam svoje povlačenje iz javnoga života na promociji svoga 4. studijskog albuma 'Meni za ljubav' na kojem su se nalazili veliki hitovi poput 'Stotinama godina' i 'Srećom imam tebe' pa bi netko sa strane mogao zaključiti da i nije najpametnije se povući kada imaš aktualne hitove, no ja nikada nisam funkcionirao proračunato i s predumišljajem, nego kako mi je moje srce reklo, a srce je tada reklo – bilo bi dosta, treba ti pauza! Već tada je iza mene bilo 12 godina karijere i osjećao sam da trebam stati; da je to važno za moju obitelj, mene, moje zdravlje.

Znao sam da ću se kad-tad vratiti jer glazba je moj život, moj poziv, i ja bez nje ne znam živjeti, no da bih mogao biti krajnje iskren prema svojoj publici i dijeliti s njom samo najbolje od sebe, prvenstveno ja moram to osjećati i željeti. Tada sam vjerojatno i sumnjao u svoju odluku, no na sreću sam imao tim, s kojim i danas i radim i živim, proživljavam sve lijepo i manje lijepo, a koji me tada podržao u mojoj odluci. Naposljetku, najvažnije mi je bilo da se maksimalno mogu posvetiti svojoj obitelji, prvenstveno supruzi Brigiti i tada šestogodišnjoj Sofiji, a u tom miru i blaženstvu dobili smo i najveći poklon, našeg sinčića Davida, tako da sam i supruzi mogao biti najveća i istinska podrška u tom razdoblju i imao sam taj blagoslov i sreću da mogu uživati u svakom danu odrastanja svoga sina. A vratio sam se s povodom, baš onako kako sam i želio, krajem 2014. godine, na poziv HRT-a da budem mentor u šou „The Voice – najljepši glas Hrvatske“; odmoren, pun snage, elana, kreativnosti i želje za umjetničkim stvaralaštvom.

Kako ste se dosad štitili od onih koji nisu imali lijepe riječi o Vama? Pogađaju li Vas negativni komentari ili ste razvili otpornost na njih?

Sigurno sam s godinama naučio živjeti s tim i ne dotiču me se kao u mlađim danima. Ono što me zapravo rastužuje jest činjenica da ljudi imaju potrebu koristiti tu prividnu i lažnu moć na mrežama i pisati loše o nekome. Njima svima najiskrenije želim odrješenje i da budu blagoslovljeni i počnu širiti pozitivu i dobrotu u svojoj okolini.

Ono sa čime sam se ja često susretao je što su poneki pobrkali lončiće pa u isti koš svrstavaju iskrenost i bahatost. Ja sam uvijek bio iskren i nisam se suzdržavao reći svoje mišljenje kada sam za to imao pokriće, pa čak ni u situacijama kada bi vjerojatno za mene bilo bolje da sam prešutio, ali to onda ne bih bio ja – a najponosniji sam na svoju iskrenost i da ne živim proračunato, ni privatno ni poslovno. Moji prijatelji nisu neki bogataši ili sponzori, ja nisam dio nekog lobija, a svoje suradnike ne biram po popularnosti ili s predumišljajem da ću ostvariti neki probitak zbog suradnje s njima. Ako pogledate listu mojih suradnika, ja snimim duet s potpuno nepoznatom (ali krajnje talentiranom) pjevačicom ili često otpjevam pjesmu još neafirmiranog autora. Radim tako kako me srce vodi, a vodi me putem kvalitete i pokrića i jedino tako znam i mogu funkcionirati.

Foto: Zarko Basic/pixsell

Također, često mi se dešava da mi ljudi; posjetitelji ili još češće organizatori, prilaze nakon koncerata i govore „Joj, kak' ste Vi normalni, jednostavni, pristupačni, zabavni!“, a ja se od srca nasmijem i kažem „A kaj ste Vi mislili? Pa normalno da sam takav, drugačiji ni ne znam biti“… Ljudi, nažalost, ponekad stvore krivu predodžbu i spreme ljude u neke ladice; na temelju nekih bombastičnih medijskih natpisa i neprovjerenih informacija ili nečega što su načuli… Zato su mi upravo nastupi uživo, kao i emisije uživo, bez montaže i prikrivanja, najdraži… Jer te tamo publika upozna točno onakav kakav jesi… Sjećam se da mi je uvijek najviše pozitivnih komentara dolazilo upravo nakon emisija koje sam kao mentor u raznim pjevačkim showovima snimao uživo… Ljudi tako najbolje prepoznaju iskrenost, znanje i ljubav prema onome čime se baviš.

Srećom, ipak su hejteri u neznatnom broju i posebice u posljednje vrijeme svoju snagu i energiju usmjerujem samo prema pozitivnim ljudima, onima koji osjećaju i vole ono što radim, a takvih je puno puno više, i na tome sam prezahvalan! Najsretniji sam dok se ćutimo, dok prepoznajemo iste vrijednosti, emocije… Živimo jedni za druge, a ne jedni pored drugih!

Osim jubilarne obljetnice nastupa “Kad si sretan”, proslavili ste i 20. godišnjicu braka. Supruga i Vi djelujete kao vrlo skladan par. Koja je vaša tajna dugovječnosti braka?

Rekao bih – razumijevanje! Brigita i ja se poznajemo dulje od polovice svojih života. Bili smo jako mladi kada smo se upoznali, potom i ludo zaljubili i ubrzo vjenčali. S godinama smo upoznali jedno drugo, sve naše vrline i mane, i razvili međusobno poštovanje i razumijevanje. Naša djeca su naša najveća radost i najčvršća poveznica, naše sve! Ljubav nas drži na okupu i sretan sam što nam svima obitelj puno znači.

Ima li vaš obiteljski život utjecaj na glazbene projekte? Inspirira li Vas ili taj aspekt držite podalje od karijere?

Obitelj je moja najveća inspiracija, moje utočište, moje sve! Pa tako i u stvaranju glazbe… Neke od svojih pjesama posvetio sam njima i zaista sam bio inspiriran samo njima… Svojoj sam supruzi Brigiti posvetio pjesmu „Živim za to“, u narodu poznatijoj kao „Da žena mi budeš“, a sinu Davidu sam napisao pjesmu „Život“. Kada sam snimao pjesmu „Srećom imam tebe“, i baš svaki put kad je izvodim, posvetim je svojoj Sofiji, a pojavljuje se čak i u videospotu.

Vjerujete li da je uopće moguće u potpunosti odvojiti privatni i poslovni život te kako Vi upravljate tim dvama aspektima?

Rekao bih da je pravo umijeće, posebice danas, uskladiti privatni i poslovni život, a oni svakako nisu u potpunosti odvojivi niti to trebaju biti. Mi smo složena bića, a u mome slučaju glazba je dio mene, ona je moj sadržaj, i ne mogu privatno biti jedna osoba, a poslovno druga. Važno je težiti zdravom balansu, znati postaviti prioritete, a godine donose i iskustvo i mudrost pa se tim dvama aspektima i bolje i efikasnije može upravljati. Ponosan sam na sebe što sam se realizirao i privatno i poslovno, a učimo cijeli život i ako znamo koje su nam vrijednosti važne, ako se nismo izgubili u svijetu izgubljenih vrijednosti, onda itekako znamo čemu težimo i cilj nam je da budemo što bolje osobe, kako za svoju obitelj, tako i za sebe jer jedino ako smo mi sretni i zadovoljni samima sobom, možemo biti i zdravi i dobri za svoju okolinu.

Kako biste opisali svoj bračni život u jednoj rečenici?

Kad nekoga voliš, ničega nije te strah; za ljubav se boriš, ona ti oduzme dah…

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Kakvi su vam planovi u vezi drugih aspekata karijere? Hoće li uskoro biti kakav solo koncert, novi singl ili neka nova suradnja?

Moj tim i ja radimo punom parom i baš smo u jako dinamičnom i kreativnom razdoblju s puno paralelnih projekata u razvoju i realizaciji. Prošlog smo tjedna, točno na 5. obljetnicu odlaska našeg Kiće Slabinca u vječnu dimenziju, objavili obradu njegove pjesme „Nije nam bilo suđeno“, pobjedničke sa Zagrebfesta 1987. godine, i to u formi potpuno neočekivana dueta s mojom obožavateljicom Erikom, Osječankom, Kićinom Essekerkom. Prve su reakcije sjajne i pjesma se svugdje dobro zavrtjela, tako da u narednom razdoblju slijedi promocija i želimo joj dug život!

Foto: Jacques Houdek Pr

Što se tiče koncerata; u adventskom razdoblju ću sa svojim bendom biti po cijeloj Hrvatskoj. Otvaramo Advent u Bjelovaru 29.11., zatim nam slijede tri koncerta za djecu u Lisinskom 7.12., a nakon Božića smo aktivni svaki dan – tako da se vidimo 26.12. u Zaprešiću, 27.12. u Županji, 28.12. u Pitomači, 29.12. u Trogiru, a 31.12. smo na Dočeku u podne na Stradunu u Dubrovniku čemu se posebno veselim.

Također, marljivo snimamo za TikTok „Gospodin Glas“; evo u prvih mjesec dana postojanja imamo već 15ak videa, od kojih su većina postali viralnima, i to me jako raduje jer širimo radost glazbe, ne ograničavamo se na žanrove – lijepa pjesma je lijepa pjesma, a ljudima donosim svoje obrade, svoja glazbena čitanja i na tome ćemo velikim dijelom temeljiti i moj koncert „za odrasle“ koji napokon stiže u Lisinski, i to 21.4.2026.; ulaznice uskoro kreću u prodaju, stoga #savethedate!

