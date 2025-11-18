FREEMAIL
DIRNUO CIJELU HRVATSKU /

Jacques Houdek odao počast Vukovaru hitom iz 90-ih: 'Srce mi se cijepa...'

Jacques Houdek odao počast Vukovaru hitom iz 90-ih: 'Srce mi se cijepa...'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Jacques je zapjevao kod Vukovarskog vodotornja

18.11.2025.
11:29
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje koji se obilježava 18. studenoga, hrvatski pjevač Jacques Houdek (44) odao je počast ispred Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva.

Njegova izvedba pjesme "Ruža Hrvatska" grupe Prljavo kazalište objavljena je na Instagramu gdje je izazvala brojne reakcije.

Kod Vukovarskog vodotornja, koji svjedoči o teškim danima hrvatske povijesti, Jacques izveo pjesmu koja je devedesetih godina postala himnom nade i otpora. 

 

 

 

U nastavku donosimo neke od komentara:

''Naježila sam se", "Nitko nema glas kao on", "Srce mi se cijepa", ''Sva emocija iz dna srca i velike ljubavi za Hrvatsku je potaknuta ovom izvedbom.''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Miro Bulj iz Vukovara poručuje: 'Četnik Vučić bi morao dati popis svih nestalih'

Jacques Houdek
DIRNUO CIJELU HRVATSKU /
Jacques Houdek odao počast Vukovaru hitom iz 90-ih: 'Srce mi se cijepa...'