Jacques Houdek odao počast Vukovaru hitom iz 90-ih: 'Srce mi se cijepa...'

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje koji se obilježava 18. studenoga, hrvatski pjevač Jacques Houdek (44) odao je počast ispred Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva.

Njegova izvedba pjesme "Ruža Hrvatska" grupe Prljavo kazalište objavljena je na Instagramu gdje je izazvala brojne reakcije.

Kod Vukovarskog vodotornja, koji svjedoči o teškim danima hrvatske povijesti, Jacques izveo pjesmu koja je devedesetih godina postala himnom nade i otpora.

U nastavku donosimo neke od komentara:

''Naježila sam se", "Nitko nema glas kao on", "Srce mi se cijepa", ''Sva emocija iz dna srca i velike ljubavi za Hrvatsku je potaknuta ovom izvedbom.''

