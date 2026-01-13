Otac progovorio o posljednjim danima sina Matije: 'Bio je samo koža i kost, rekao mi je...'

Iznenadna smrt mladog estradnog frizera Matije Radulovića potresla je sve, a najteže njegovog oca, Radu. Sa suzama u očima i knedlom u grlu, Rade je za Kurir progovorio o gubitku svog sina i o tome koliko je bio šokiran stanjem u kojem ga je zatekao neposredno prije smrti.

"Ne mogu se pomiriti s njegovom smrću. Osjećam se kao da sam izgubio dio sebe. Došao sam u Beograd kako bih mu bio podrška kad god mu zatreba, a on je uvijek mislio na druge, nikada na sebe. Brinuo je za mene kad sam bio bolestan, a sada ga više nema" rekao je, prisjećajući se posljednjih dana sa sinom.

Tri dana prije smrti posjetio je Matiju i tada shvatio koliko je njegov sin oslabio: "Bio je samo koža i kost. Rekao mi je: 'Tata, je li ti strašno kad me vidiš ovakvog?' Ja sam mu odgovorio da nije, ali bilo je strašno gledati kako jedva hoda. Pomagao sam mu da se smjesti u sobu, a onda je počeo slabije disati. Nažalost, preminuo je u sanitetskom vozilu na putu do Hitne pomoći.", kazao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Govorio je da je dobro

Rade je otkrio da Matija nije želio da itko brine o njemu i stalno je govorio da je dobro: "Nikad se nije žalio, uvijek je govorio: 'Odlično sam, tata.' Bio je tvrdoglav, ali instinkt me je doveo k njemu. Ta žena koja ga je pazila govorila je da jede, ali on gotovo ništa nije konzumirao. Umro je gladan i žedan, nisam spavao dok sam ga nadgledavao".

Nagađa se uzrok

Rade je istaknuo da je najviše žalio što njegov sin nije dovoljno pazio na svoje zdravlje: "Poslije privatnih medicinskih tretmana otkrili su mu bakteriju u želucu i probleme s grlom, nije mogao gutati ni piti. Hitna je dolazila, ali je odbijao liječničku pomoć. Uvjeren sam da su za njegovo stanje krivi zubi". Naime, Matija je ranije je na svojoj društvenoj mreži TikTok objašnjavao da se godinama bori s dentalnim problemima i da je u više navrata odlazio na korekcije i ugrađivao implantate te se žalio na bolove.

Otac je, na kraju, naglasio da je uvijek bio uz sina i da je sve što se dogodilo duboko pogodilo obitelj: "Pratio sam sve njegove zahvate i uvijek sam bio uz njega. Matija je preminuo 6. siječnja, a ja još uvijek pokušavam shvatiti i pomiriti se s tim što se dogodilo", zaključio je.