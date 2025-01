Isplivali sočni dealji o rastavi Lily Allen: 'Često nešto traži, a ja mu kažem...'

Britanska pjevačicaLily Allen (39) otkrila je da je njezin suprug, glumac David Harbour (49), koristio aplikaciju za upoznavanje, a par je sada navodno razdvojen. Mnogi sada analiziraju izjave koje je pjevačica prije podijelila, a aludiraju na nadolazeći razvod braka.

Iako se nijedno od njih dvoje nije javno oglasilo oko situacije sa razvodom, o problemima u braku dalo se posumnjati iz prethodnih izjava ove pjevačice, i to tijekom epizode vlastitog podcasta pod nazivom 'Miss Me?'.

Foto: Shutterstock Lily Allen je tijekom godina otvoreno govorila o svom putu otrežnjenja. Britanska zvijezda pojavila se na podcastu The Recovery kako bi govorila o svojoj doživotnoj borbi s ovisnošću. "U stvarno sam sretnoj i zdravoj vezi", rekla je prije nego što je spomenula svog supruga, glumca Davida Harboura, za kojeg se udala 2020. "On je već trijezan 20 godina. Razmišljamo što ćemo do kraja života... Nemam toliko koliko sam tada imala u smislu uspjeha i bogatstva, ali imam uspjeha i zdravlja u mislima, što mislim da je vrijednije", zaključila je Lily Allen.

"Pitam se posramljujem li svog muža jer on dosta često nešto traži, a ja mu kažem: 'Ne, dušo, to se neće ostvariti. Ne mislim to u smislu kako me se usuđuješ to tražiti, nego mu samo kažem: ‘Hmm, boli me glava, možda ne večeras‘", otkrila je u razgovoru sa svojom suvoditeljicom i najboljom prijateljicom Miquitom Oliver.

Foto: Profimedia Lily Allen i David Harbour u rujnu 2020., vjenčali su se u kapeli Graceland, Las Vegas. Lily je nosila Diorovu mini haljinu, a David tamnoplavo odijelo, a na menu su bili burgeri. "Pandemija je trajala. Morali smo se vrlo brzo vjenčati”, rekao je David te dodao: "Jedino mjesto na kojem se stvarno možete brzo i učinkovito vjenčati je Las Vegas.”

Podsjećamo, par se rastao neposredno prije Božića, nekoliko dana prije planiranog odmora u Keniji. Pjevačica je navodno postala sumnjičava prema suprugu i otvorila svoj profil na aplikaciji za upoznavanje Raya, prenosi Daily Mail.

Ekskluzivna aplikacija Raya ima više od 10 000 članova, a popis čekanja broji 100 000 ljudi, s time da samo 8 posto prijava bude prihvaćeno.

Lily i David su u braku od 2020. godine, a Lily ima dvoje djece iz braka sa Samom Cooperom.

