Baby Lasagna otkrio za koga će navijati na Dori: 'Oni su mi najviše zapeli za uho'

Prošlogodišnji pobjednik Dore i drugoplasirani predstavnik Hrvatske na Euroviziji, Baby Lasagna (29), podijelio je svoje dojmove o ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije.

"Za uho su mi najviše zapeli Marko Bošnjak, EOT, Ogenj i LELEK u momentima. S obzirom na to da su mi glazbeno najbliži, mislim da to najmanje iznenađuje. Upravo zato, ovo nije moje predviđanje pobjednika ili išta slično već samo ono što mi uhu prija", rekao je pjevač.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Među njegovim favoritima našao se i Fenksta, koji je dobio priliku nastupiti nakon diskvalifikacije Natalie Balmix. "Svakako mi je drago čuti i Fenkstu i baš me zanima kako će hip hip zvučati i izgledati na pozornici Dore. Moram izraziti oduševljenje spotom 'Južina', Luke Nižetića i Anandom koja zaista ima zanimljiv aranžman i sound design".

Također je spomenuo Lauru, čija ga je izvedba iznenadila. "Ova Dora puna je novih imena, novih zvukova i ideja. Veselim se gledati Doru iz Estonije", zaključio je.

Podsjetimo, na ovogodišnjoj Dori natjecat će se niz poznatih i novih imena hrvatske glazbene scene.

Ovo je popis pjesama:

Ananda Lies - "Lay Cold"

EoT - "Bye, Bye, Bye"

Filomena - "Strong"

Irma - "Enigma"

IVXN - "Monopol"

Jelena Radan - "SALUT!"

Swingers Ful Kul - "Full cool"

laurakojapjeva - "NPC"

LELEK - "The Soul of my Soul"

Luka Nižetić - "Južina"

Magazin - "AaAaA"

Marin Jurić Čivro - "Gorjelo je"

Marko Bošnjak - "Poison Cake"

Marko Škugor - "Šta da Boga molim ja"

Marko Tolja - "Through the dark"

Marta May - "Running to the Light"

Matt Saft - "Welcome to the circus"

Fenksta - "Ekstra"

Natally - "Dom si srcu mom"

Nipplepeople - "ZNAK"

Ogenj - "Daj, daj"

Petar Brkljačić - "KRAJ"

Supersonic Trio - "Animal"

Teenah - "Aurora"

U slučaju dodatnih promjena, spremne su i rezervne pjesme:

Patricia Gasparini - "KARMA"

llyricum - "TANANAI (MOTHER)"

