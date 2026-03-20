Ivona Ažić o svom radijskom putu: 'Bravo je moja želja od samog početka'

Ivona Ažić (28), novo lice bravo! radija, donosi svježinu i energiju na radijsku scenu. Nakon šest godina na Extra FM-u, gdje je izgradila svoj radijski identitet, Ivona je odlučila napraviti iskorak i preći na bravo!, radio koji je oduvijek bila njezina želja. Iako prelazak nije bio planiran, Ivona je osjećala da je vrijeme za nove izazove: 'Smatram da mi je prerano da se ustalim i da svoju karijeru razvijam samo na jednom radnom mjestu. 'Bravo je moja želja od samog početka', priznaje nam Ivona. Ivonu možete slušati svakog vikenda, gdje svojim zaraznim optimizmom donosi pozitivnu energiju slušateljima. U intervjuu za Net.hr, Ivona nam je otkrila detalje o sebi kako bi je što bolje upoznali.

Foto: Gordan Svilar

Jutro ne mogu zamisliti bez…maženja sa svojim Dobrišom (psom) i tuširanja.

Vožnju automobilom ne mogu zamisliti bez…dobre glazbe i mog lošeg pjevanja.

Kad imam slobodan dan, prvo…pobjegnem u negdje u prirodu, punim baterije.

Foto: Privatna arhiva

Ako nisam na radiju, najvjerojatnije sam…u salonu haha na drugom radnom mjestu.

Prije nego sam počela raditi na radiju voljela bih da me netko upozorio na…težinu profesionalnosti koju taj posao nosi sa sobom, ali vrijedi, stvarno vrijedi.

Najneugodniji trenutak u eteru bio je kada…haha ima jedan grozan, ali ne smijem ga ni ponoviti, potisnula sam tu svoju grešku.

U mojoj torbi se uvijek može pronaći…labelo, novčanik, ključevi i ventolin. To je moj starter pack.

Tri riječi koje me najbolje opisuju su…“hej, kasnim, sori“.

Foto: Dušan Petrović

Najbolji savjet koji sam dobila u životu je…Samo budi svoja i bit će dobro.

Najveći kompliment koji sam dobila bio je…da sam stvorena za posao koji radim.

Da nisam na radiju, vjerojatno bih bila…hm vjerojatno nešto kreativno ponovno, možda gluma, to mi je oduvijek bilo zanimljivo ili bi imala neki svoj biznis.

Osoba koja me može osvojiti mora…voljeti životinje, bez toga ne ide! hahah

Foto: Privatna arhiva

Kod muškarca prvo primijetim…miris, zube, generalno higijenu, oko toga sam picajzla.

Za mene idealan spoj znači…klupica, šetnja i priča satima.

Najromantičnija gesta koju netko može napraviti za mene je…voljeti mog psa skoro kao i mene!

Na mojoj playlisti trenutno se najčešće vrte ove tri pjesme…a to se kod mene mijenja iz dana u dan, nema pravila nego kakve se volje ustanem taj dan.

Pjesma koju uvijek pojačam do kraja je…Magazin - ne tiče me se.

Pjesma koju potajno obožavam, a malo me sram priznati je…problem je što me nije sram niti jedne haha dok pišem ovo svira mi Paris Hilton – stars are blind, sve vam je jasno.

Moj najveći guilty pleasure je…paa rekla bi da ga nemam.

U sljedećih mjesec dana počastit ću se s…masažom i to čim prije, treba mi!

Sljedeću avionsku kartu kupujem za…nadam se neke toplije krajeve, nemam još plan.

Najviše novca trošim na…hranu, slabo stignem kuhati od poslova, a i nije baš da uživam u kuhanju, ups.

