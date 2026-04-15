Slomljena Ivana Mišerić podijelila tužnu vijest: 'Ostala sam sama'

Poznata radijska voditeljica Ivana Mišerić (40) podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o gubitku svoje dugogodišnje suputnice, kujice Fride. Kroz dirljivu objavu na Instagramu, popraćenu nizom od dvadeset fotografija koje slave njihov zajednički život, voditeljica se oprostila od svoje ljubimice koja je bila uz nju gotovo 15 godina.

"Frida je otišla. Bilo je vrijeme, a nikada nije pravo", započela je Ivana svoju emotivnu poruku, otkrivajući dubinu boli s kojom se suočava.

Kroz galeriju fotografija, koje prikazuju Ivanu i njezinu bijelu samojedicu Fridu u raznim trenucima, od igre u snijegu i ljetovanja na plaži do mirnih trenutaka u domu, voditeljica je dočarala neraskidivu vezu koju su dijelile. Njezine riječi svjedoče o praznini koja je nastala Fridinim odlaskom.

"Prošla su skoro dva tjedna… ne mogu napisati dvije rečenice. Prazno mi sve stoji na ekranu… kao što kuća stoji puna svega i netaknuta od onog tamo petka. A tako sablasno prazna", napisala je Mišerić. U nastavku je opisala njihov odnos kao partnerstvo dviju srodnih duša: "Živjele smo kao dva luda senzibilna bića, kao partnerice, suputnice, dvije duše iz dva svijeta spojena u jedan svemir. I on je sada prividno prsnuo i ostala sam sama… bez šapice u ruci. Bez sebe koju sam poznavala zadnjih 15 godina."

Frida, koja je doživjela gotovo 15 godina, proživjela je dug život za pasminu samojeda, čiji je prosječni životni vijek između 12 i 14 godina. Ivana ju je od milja zvala "žena Buca", "Voluharica" i "Sarmojed", ističući kako joj je bila "sve".

Podrška pratitelja i utjeha 'ispod duge'

Objava je izazvala lavinu reakcija, a Ivanini pratitelji i kolege u komentarima su joj pružili podršku i izrazili sućut. "Žao mi je Ivana. Evo čitam i plačem", "Oni su anđeli", samo su neki od komentara koji pokazuju koliko je Ivanina priča dirnula javnost.

Mišerić se oprostila od Fride riječima koje su mnogim vlasnicima kućnih ljubimaca dobro poznate i utješne: "Čekam te ispod duge, pahuljice moja". Time je aludirala na koncept "Duginog mosta", metaforičkog mjesta gdje ljubimci čekaju svoje vlasnike nakon smrti kako bi zajedno prešli u vječnost.

Ovaj iskreni i dirljivi oproštaj podsjetnik je na duboku vezu koju ljudi mogu ostvariti sa svojim životinjskim suputnicima i na ogromnu prazninu koju ostavljaju iza sebe. Kako je i sama Ivana zaključila, opisujući svoju ljubav prema Fridi: "Koliko ju volim nikada neću moći napisati slovima. Mi nismo bile od slova. Niti od riječi… frekvencija je bila podešena samo za nas."

