Ivančica Pahor u jeku borbe s okrutnom bolešću poslala snažnu poruku: 'Biram život'

Poznata hrvatska poduzetnica i dizajnerica nakita, Ivančica Pahor (43), koja se posljednjih mjeseci hrabro bori s karcinomom limfnih čvorova, iskoristila je Svjetski dan borbe protiv raka kako bi sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila poruku punu nade, snage i vjere u život. Njena objava brzo je odjeknula, pružajući inspiraciju i utjehu mnogima koji prate njenu životnu bitku.

'Bolest ne definira osobu'

U svojoj objavi, Ivančica je podijelila elegantnu crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira u automobilu, s decentnim šeširom i kaputom, a preko fotografije je dodana ružičasta vrpca, globalni simbol borbe protiv raka. Ipak, ono što je najviše dirnulo njene pratitelje bila je snažna poruka ispisana u opisu.

"Dan koji nas podsjeća koliko snage nosimo u sebi, čak i onda kada mislimo da je više nemamo. Bolest ne definira osobu, niti oduzima dostojanstvo, ženstvenost i vjeru", započela je Pahor. Istaknula je kako nas ova borba uči strpljenju, zahvalnosti i istinskoj vrijednosti života, potičući nas da budemo nježniji prema sebi i hrabriji u tišini. Svoju poruku zaključila je snažnim i optimističnim riječima: "Danas biram nadu. Biram vjeru. Biram život." Ova izjava nije samo ohrabrenje drugima, već i osobni manifest njene odlučnosti da se suoči s bolešću s pozitivnim stavom.

Inspiracija koja proizlazi iz osobne bitke

Ova objava ima posebnu težinu s obzirom na to da je Ivančica Pahor krajem 2025. godine javno otkrila svoju dijagnozu, nakon što je napipala kvržicu na vratu. Od tada, bivša Miss turizma Hrvatske, svoj Instagram profil koristi kao platformu za podizanje svijesti i dijeljenje svoje priče. U siječnju je otkrila da prolazi kroz proces kemoterapije, no unatoč iscrpljujućem liječenju, u javnosti je zadržala "ratnički duh". Izjavila je kako od dijagnoze nije pustila ni jednu suzu, već se umjesto strahu okrenula vjeri i snazi.

