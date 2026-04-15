Ivančica Pahor otputovala u Tursku na liječenje pa objavila potresnu poruku: 'Tijelo posustaje'

Poduzetnica, dizajnerica i bivša misica Ivančica Pahor (43) svojom je posljednjom objavom na Instagramu dirnula brojne pratitelje, podijelivši iskrenu poruku o svojoj borbi s teškom bolesti. Iz Istanbula, gdje se nalazi na liječenju, otkrila je kako se osjeća netom prije završetka ciklusa terapija.

U opisu fotografije snimljene ispred raskošne palače Ciragan Kempinski, Ivančica je kratko napisala: "Mali predah pred posljednje terapije… Tijelo posustaje, ali um ne odustaje", započela je svoju objavu.

Snaga uma usprkos iscrpljenosti

Svoju borbu s teškom bolešću s javnošću dijeli otkako joj je krajem 2025. godine dijagnosticiran limfom. Kroz cijelo putovanje liječenja, koje uključuje i kemoterapije, Pahor neprestano ističe važnost mentalne snage i pozitivnog stava. "Vjera u bolje sutra, snaga u svakom dahu i misli koje biram da budu svjetlo. Pozitivan stav moja tiha pobjeda", poručila je u nastavku objave, inspirirajući mnoge.

Njezine riječi nisu ostavile ravnodušnima njezine pratitelje, koji su joj u komentarima pružili bezrezervnu podršku. Poruke poput "Ne daj se", "Šaljem veliki zagrljaj" i "Sretno i hrabro, nema predaje" samo su neke od komentara.

Inače, Ivančica Pahor javnosti je postala poznata 2000. godine, kada je ponijela titulu Miss turizma Hrvatske. Nakon karijere u svijetu mode, uspješno se posvetila poduzetništvu i postala dizajnerica ručno rađenog nakita. Kao samohrana majka kćeri Une, često je isticala kako su joj upravo obitelj i vjera najveći izvori snage u najtežim trenucima.

Otkako je doznala za dijagnozu nakon što joj se u rujnu 2025. pojavila kvržica na vratu, odlučila je svoje iskustvo iskoristiti kako bi podigla svijest i ohrabrila druge.

