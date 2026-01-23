Ivančica Pahor nakon priznanja da se bori s tumorom objavila dirljivu poruku

Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor (43) prolazi kroz iznimno teško životno razdoblje, no svojom snagom i iskrenošću ne prestaje inspirirati javnost. U jeku svoje hrabre borbe s teškom bolešću, na Instagramu je podijelila dirljivu fotografiju s majkom Marijom i otkrila emotivnu priču koja svjedoči o neraskidivoj obiteljskoj ljubavi i podršci. Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare pune podrške i suosjećanja.

Beskrajna majčinska ljubav

Na fotografiji, koja odiše toplinom i nježnošću, Ivančica stoji iza svoje majke, nježno držeći ruke na njezinim ramenima. Snimljena je u ugodnom ambijentu poznatog restorana "Mala Hiža", a u prvom planu je prisan odnos majke i kćeri. Ipak, ono što je najviše dirnulo pratitelje jest opis koji prati fotografiju, u kojem je Ivančica otkrila nevjerojatno dirljivu gestu svoje majke.

"Majčica. Moja vječna Zlatokosa, čak i u 72. godini", započela je Ivančica, a zatim podijelila intiman trenutak s početka svoje borbe. "Kad sam krenula s terapijama, bez razmišljanja mi je ponudila svoju kosu za periku. To nikada ne bih mogla tražiti, ali ta gesta govori sve o njezinoj ljubavi", napisala je poduzetnica.

Podrška u borbi i poslu

Podsjetimo, Ivančica je krajem 2025. godine javno otkrila da se bori s limfomom, rakom limfnih čvorova, te od tada na društvenim mrežama otvoreno dijeli detalje svog liječenja i emocionalnih izazova. Unatoč iscrpljujućim terapijama, ona ne odustaje od svojih poslovnih pothvata. Njezin brend nakita Una, nazvan po kćeri, nastavlja nizati uspjehe. Upravo je njezina majka, kako je ranije otkrila, preuzela velik dio svakodnevnih obaveza u vođenju brenda kako bi se Ivančica mogla posvetiti liječenju.

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija pratitelja. Komentari poput "To su mame. Šaljem vam zagrljaj", "Lipa na mamu svoju" i "Veliki pozdrav iz Osijeka!" svjedoče o tome koliko je njezina priča dirnula ljude i potaknula ih da podijele riječi ohrabrenja.

