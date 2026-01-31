Ivančica Pahor dirljivom objavom otkrila izvor svoje snage: 'Ti si razlog zbog kojeg se borim'

Bivša misica i uspješna dizajnerica Ivančica Pahor (43), koja se posljednjih mjeseci hrabro nosi s dijagnozom karcinoma limfnih čvorova, ponovno je nadahnula svoje pratitelje na društvenim mrežama. Njena najnovija objava na Instagramu emotivan je podsjetnik na snagu majčinske ljubavi koja joj pruža utočište i vjeru u najtežim životnim trenucima, potvrđujući još jednom zašto je postala simbolom nade i otpornosti.

Na svom Instagram profilu, Ivančica je podijelila staru, intimnu fotografiju s krštenja svoje kćeri Une. Na slici nježno drži usnulu bebu u naručju, a prizor odiše mirom i bezuvjetnom ljubavlju. Upravo je taj trenutak, kako je napisala u emotivnom opisu, postao njezin tihi, ali snažni podsjetnik na ono što je uistinu važno.

"Majčina ljubav nosi najjaču snagu u cijelom svemiru. Ne postoji energija, vibracija ni emocija koja se može usporediti s ljubavlju majke prema svom djetetu", započela je svoju objavu.

"Ti si razlog zbog kojeg se svakoga dana iznova borim"

U nastavku je objasnila kako joj upravo ta ljubav daje snagu i hrabrost dok prolazi kroz iskušenja koja joj je život donio. "Upravo ta ljubav daje mi snagu, hrabrost i nepokolebljivu vjeru dok prolazim kroz sve što me trenutno stavlja na kušnju. Ona me podiže kada posustanem i čuva kada mi ponestane snage", napisala je, izravno se obraćajući svojoj kćeri riječima zahvale: "Kćeri moja, hvala ti. Ti si moje svjetlo, moj oslonac i razlog zbog kojeg se svakoga dana iznova borim."

Neiscrpna inspiracija i podrška pratitelja

Ova objava dolazi u vrijeme kada se Ivančica Pahor, nekadašnja Miss turizma i prva pratilja Miss turizma svijeta, suočava s najtežom bitkom u svom životu. Krajem 2025. godine javno je otkrila da joj je dijagnosticiran limfom, a od tada svojim pozitivnim stavom ne prestaje oduševljavati javnost. U nedavnim medijskim istupima istaknula je kako od saznanja za bolest nije pustila ni jednu suzu, već se u potpunosti posvetila borbi, pronalazeći snagu u vjeri i obitelji.

Reakcije pratitelja nisu izostale; objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare podrške, ispunjene srcima i porukama divljenja. Time su njezini pratitelji još jednom pokazali koliko cijene njezinu iskrenost i hrabrost kojom pristupa teškoj situaciji.

