Ivana Knoll šokirala hejtere: Evo koji je svjetski DJ podržao njezin debitantski singl

Najpoznatija hrvatska navijačica i influencerica Ivana Knoll (33), koja se posljednjih mjeseci ozbiljnije posvetila glazbenoj karijeri, pohvalila se velikim uspjehom svog debitantskog singla "City Lights".

Guetta uvrstio njezin singl na svoju playlistu

Knoll, koja se bavi DJ-ingom i kreiranjem sadržaja na društvenim mrežama, nedavno je objavila svoj prvi singl, a sada je otkrila da ga je na Spotify uvrstio jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice – David Guetta. Time je njezina pjesma završila rame uz rame s hitovima globalnih zvijezda elektroničke scene.

Influencerica nije skrivala uzbuđenje, pa je pratiteljima poručila:

"Pogodite tko je podržao moj prvi singl 'City Lights'? Najveći DJ na svijetu. Hvala, Davide."

Mnogi njezini obožavatelji ovo vide kao jasan odgovor svima koji su sumnjali u njezin ulazak u glazbene vode.

Podrška i iz Hardwellova tima

Osim Guette, Ivana je otkrila i da je pjesmu podržao Hardwell, svjetski poznati DJ čiji label stoji iza službenog izdanja singla. U kratkom vremenu pjesma je prikupila više od 20.000 pregleda, a komentari pratitelja puni su oduševljenja.

"Čak i tvoj glas osvaja", "Volimo tvoju pjesmu", "Ovo je superhit" – samo su neke od poruka podrške.

Nije im prvi susret

Ivana i Guetta ranije su se susretali na njegovim nastupima širom svijeta. Prošlog ljeta objavila je njihovu zajedničku fotografiju iz kultnog kluba na Ibizi, a družili su se i ove godine na otvaranju UNVRS-a. Sudeći po fotografijama sa seta i zakulisnih trenutaka, izgradili su prijateljski i kolegijalan odnos, koji je sada potvrđen i Guettinom glazbenom podrškom.

