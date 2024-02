Pjevačica Ivana Banfić (54) poznata kao I Bee je jedna od izvođačica velikog Megadance Partyja kojeg, ako već ne idete na koncert, ekskluzivno možete pratiti na platformi Voyo. Za RTL.hr je otkrila kako se osjeća uoči velikog koncerta.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Sretna sam i uzbuđena, ponajviše što ću vidjeti neke svoje kolege iz tog vremena, koje nisam vidjela 30-ak godina i nekako se lijepo vratiti u taj period – to su mi bile najljepše godine života", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspješna karijera

Na Megadance partyju susrest će brojne kolege, a najviše se raduje skladatelju Ilonu Kabilji (54).

"Najviše se veselim onome koga nisam najdulje vidjela, a to je Ilan Kabiljo. On se odselio i stvarno ga dugo nismo vidjeli, a s njim sam ja surađivala i moji su prvi počeci bili s njim, znači prapočeci, još prije 90-ih", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana je stvorila vrlo uspješnu glazbenu karijeru. Već osam godina radi party 90-ih, a sada je konačno, došla do arene.

"Nastupam, imam 12 albuma, cijelih godinu dana sam bila na turneji s Dinom Merlinom, imala sam i svoju mini turneju, uglavnom su to diskoteke, radim s Ellom i Mineom 90-te večeri, evo osmu godinu već – sjećanje na ta vremena su živa i uvijek je to super posjećeno. Nakon osam godina došli smo i do arene", otkrila je pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/ PIXSELL Foto: Davor Puklavec/ PIXSELL

'Danas je jednostavnije napraviti hit'

Kada je započela s glazbom, guštala je stvarajući nove pjesme, koje se slušaju i godinama nakon.

"Tada nisam ništa mislila, tada sam samo uživala stvarajući novu glazbu, izlazila sa svojim društvom po partyjima, bilo je puno više diskoteka nego danas. Praktički svako malo mjesto diljem Hrvatske je imalo diskoteku, tako da je to bio jedan stil života do negdje 2000. kada je to sve skupa splasnulo, onda sam krenula u ozbiljniju karijeru gdje su bile ozbiljnije pjesme. Vratila sam se u Ivanu Banfić – 'I Bee' sam pospremila u ladicu i snimila onda te najveće hitove", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Ivana Banfić

Ivana je sretna što je najbolje dane svog života provela u 90-ima te tvrdi da je tada bilo puno lakše napraviti hit.

"Ima puno glazbe i ona je dostupna iz čitavog svijeta tako da si publika bira ono što im se sviđa, a prije slušaš ono što se vrti na televiziji i na radiju – zato je prije bilo jednostavnije napraviti hit i zato su možda te pjesme ostale i dandanas. Sada je, po meni, puno teže napraviti pjesmu i hit koji će ostati, sve je ubrzano, pogotovo nove generacije. Vidim po svom sinu koji 'skrola' samo, nemaju toliko vremena slušati glazbu, tako da svako vrijeme nosi svoje, ja sam sretna što sam najbolje godine svog života provela u 90-ima, stvarno je bilo super razdoblje i glazbeno vrlo plodno, glazba se mijenjala i živjelo se za nju, a danas je glazba nešto usput", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bit će fora'

Na Megadance partyju 9. veljače će se potruditi zabaviti publiku, a njima poručuje da se neće razočarati.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Očekuje ih super party, dobra energija i vibra. Neka se vrate u to vrijeme, pjevaju, plešu i uživaju. Mi ćemo dati sve od sebe, barem ja sa svoje strane, kao i uvijek. Biti će tu svakakvih kostima i frizure iz 90-ih. Bit će skroz fora", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pratite prijenos uživo i osjetite dio atmosfere najveće diskoteke u Hrvatskoj. Zaplešite i zapjevajte uz Megadance Party - uživo samo na platformi Voyo.

I Bee prisjetila se ludih '90-ih': 'Radili smo glazbu iz ljubavi, novac nas nije zanimao'