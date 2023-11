Ivana Banfić, istaknuta hrvatska pjevačica i jedna od zvijezda regionalne glazbene scene 90-ih godina, ponovno je zasjala na javnoj sceni gostujući na koncertima Dina Merlina u Štark areni.

Nakon dugogodišnjeg odsustva iz javnosti, njezin nastup i izvedba poznatog dueta "Godinama" s Merlinom izazvali su veliko oduševljenje među fanovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica je ovom prilikom u emisiji Blic dan podijelila intimne detalje o svom životu i razlozima povlačenja s glazbene scene te trenutnom načinu života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Htjela je voditi miran život

Pjevačica je objasnila kako je nakon uspješne karijere odlučila napustiti glazbenu scenu te se posvetiti jednostavnijem i mirnijem životu.

"Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Od svega sam odustala kad sam se posvetila glazbi. Kad sam odlučila otići u mirovinu, pitala sam svoje srce, je li to prava stvar, a ja uvijek slijedim svoje srce. Rodila sam sina koji sada ima 14 godina i da nisam otišla u mirovinu, možda ga ne bi rodila", istaknula je Ivana koja je otkrila kako se danas bavi svakodnevnim aktivnostima koje su joj pružile novu perspektivu života, poput farbanja ograde umjesto odlaska kod psihoterapeuta, a također se osvrnula i na svoje prijateljstvo s Dinom Merlinom, opisujući ga kao divnog prijatelja i velikog umjetnika koji je bio uz nju u teškim trenucima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegove pjesme slušam kada sam u nekom sevdah raspoloženju, a sve njegove pjesme opisuju moj život", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na selu je naučila puno toga

Život na selu, prema Ivaninim riječima, donio je brojne promjene. Ona i njezin suprug odlučili su se za preseljenje u prirodu, gdje je Ivana naučila mnoge nove vještine i pronašla svoj mir.

Foto: Instagram Foto: Instagram Ivana Banfić

Foto: Instagram Foto: Instagram Ivana Banfić

"Volim prirodu, volim bube, ptice, volim grliti drveće. Naučila sam cijepati drva, koje gljive nisu otrovne", pohvalila se poznata pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisu je puštali na televiziju

U emisiji se dotaknula i svojih početaka na estradi, govoreći o izazovima s kojima se suočavala te odluci da ne pristane na kompromise koje su joj nudili menadžeri i producenti.

"Bilo je tu mnogo ponuda o tome kako bih trebala raditi i pjevati. Željeli su napraviti biznis od mene, ali ja to nisam htjela. Naišla sam na mnoga zatvorena vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz klubova, jer me nisu htjeli pustiti na televiziju. Kada je krenulo, čuli su me ljudi s radija, pa su me pustili, a onda je došlo i do televizije", prisjetila se Ivana Banfić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kako je bit vječno mlad, je li ikad slušao cajke, kako mu je bilo svirati u Zaporožju? Gobac u Direktu