Ivan i Raquel Rakitić predstavili projekt koji otkriva njihovu obiteljsku filozofiju

Foto: Profimedia

Event je privukao brojne poznate goste

19.11.2025.
21:54
Hot.hr
Profimedia
Nogometaš Ivan Rakitić (37), bivši hrvatski reprezentativac i sportska ikona poznata po godinama provedenim u Sevilli i Barceloni, te njegova supruga Raquel Mauri Rakitić (35), influencerica i poduzetnica, predstavili su svoj najnoviji projekt – vlastito vino naziva Union. Predstavili su ga na događaju Pasta & Wine održanom u zagrebačkom Family Mallu, u organizaciji Eduro concept storea.

Vino koje odražava obiteljsku priču

Na događanju posvećenom španjolskoj gastronomiji i vinima, pod vodstvom sommeliera Gašpera Čarmana, par je s ponosom otkrio detalje svog proizvoda.

„Ovo je jedan dio nas, naše obitelji. Union je priča o zajedništvu. Željeli smo stvoriti vino koje će spajati ljude i podsjećati ih na vrijednosti koje mi živimo“, rekao je Ivan Rakitić prilikom predstavljanja.

Gosti su se upoznali s vinom nastalim u suradnji sa stručnjacima, a Rakitići su naglasili da im je važno da njihov proizvod nosi iskrenu emociju i dio njihove obiteljske svakodnevice.

Poznata imena među uzvanicima

Uz obitelj Rakitić, događaj su posjetile i poznate osobe poput Lane Klingor Mihić, gastronomske komunikatorice, Marka Cuccurina, influencera i voditelja, Andree Trgovčević te Maje Cvjetković, bivše Miss Hrvatske. Brojni ljubitelji vrhunskih vina ponovno su potvrdili da je Eduro concept store postao nezaobilazno mjesto za sve koji prate enogastro trendove i uživaju u premium iskustvima.

