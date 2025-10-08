Ivan Galenić o sudjelovanju u 'Životu na vagi' i budućim planovima: 'Ovo mi je bio veliki izazov'

Ivan Galenić, poznatiji kao "GallaSandalla", široj se javnosti predstavio kroz show "Život na vagi". Iako je ispao iz daljnjeg natjecanja, Ivan je gledatelje pred malim ekranima osvojio svojim iskrenim nastupom i jednostavnošću. Osim sudjelovanjem u showu, brojni ga poznaju i kao influencera te strastvenog gamera. Na društvenim mrežama svakodnevno dijeli iskrene i zabavne sadržaje te ističe važnost autentičnosti i dosljednosti u onome što radi. Veliki dojam tijekom svog sudjelovanja u popularnom showu ostavo je i na nas, stoga smo ga kontaktirali kako bismo saznali više o njegovom iskustvu, izazovima i planovima za budućnost.

Za početak nam je otkrio koji mu je trenutak iz showa ostao najviše u sjećanju. "Trenutak koji će mi definitivno ostati u sjećanju je prvi last chance trening s Edom, kao i izazov s balama sjena." Iako je cijeli projekt bio fizički zahtjevan, najteže mu je, kaže, bilo nositi se s karakterima nekih ljudi. "Najizazovniji trenutak tijekom sudjelovanja u showu je definitivno bio trpjeti osobe hipokritske naravi, kao i naučiti kuhati."

S nekim kandidatima je, unatoč svemu, ostvario čvrsta prijateljstva. "Najbolje odnose uspostavio sam sa svojim cimerima Dominikom i Domagojem, ali i s ostatkom ekipe iz crvenog i iz plavog tima. Mislim da mi je najbolje od svega to što neki nisu odgovarali za svoje postupke jer su pili vino, što je, nažalost, zabranjeno, a nisu odgovarali i to mi je čista nepravda."

Iako je eliminacija iz showa mnogima teška, Ivan nam je priznao da je bio spreman na taj trenutak: "Kad sam shvatio da napuštam show, bio sam spreman za vanjski svijet i sve izazove. Nije mi bilo teško prihvatiti tu odluku jer se sve u životu događa s razlogom."

Njegova svakodnevica nakon ovog iskustva se, kako kaže, potpuno promijenila. "Jako se promijenila s obzirom na to da se i dalje svi borimo vani, tako da definitivno imam dosta novih promjena u životu."

Upitali smo ga bi li se ponovno okušao u nekom televizijskom formatu. "Razmotrio bih sudjelovanje u nekom drugom televizijskom showu dok god je dobra ekipa i priča."

Danas ga mnogi poznaju kao popularnog influencera, a njegova priča o početku karijere na internetu počela je sasvim spontano. "Moja influencerska priča je krenula potpuno slučajno, kada su mi prijatelji Filip i Antonio rekli da počnem snimati jer jako dobro igram videoigrice. I ostalo je povijest. Nijedan početak nije lagan, pa tako i moj, jer biti influencer ne znači samo snimati se i sjediti doma, nego učiti, snimati, smišljati kreativu, editirati videa, raditi zabavne fotografije i održavati svoju zajednicu pratitelja."

Zanimljivo je i kako je nastalo njegovo prepoznatljivo ime GallaSandalla te nam je otkrio krije li se iza ovog naziva i posebno značenje. "Davne 2015., kada sam radio kao DJ, prijatelj je došao sa smiješnom rečenicom: ‘Gale, gale, donesi nam sandale’ i idući dan smo radili profil za igranje igrice pa sam se želio nazvati Galla, no nije bilo dostupno pa sam stavio – GallaSandalla!"

Također nam je otkrio da danas u svoj rad ulaže puno vremena i truda. "Posvećujem oko tri do četiri sata na dan na smišljanje kreativa i izradu videosadržaja."

Kada je riječ o budućnosti, planova mu ne nedostaje. "Planovi za blisku budućnost su mi definitivno malo promijeniti sadržaj te naučiti ljude zdravijem životu. I čekam izlazak GTA VI igrice, najrevolucionarnije igrice koja će izaći."

