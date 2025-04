Ivan Bašić i Franka Frkić čekaju bebu: 'Bog nas je izveo na pravi put i maknuo od zla'

Influencer Ivan Bašić (24) i njegova partnerica Franka Frkić, široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Sestrra, prije nekoliko dana podijelili su sretnu vijest – odlučili su uploviti u bračnu luku! Vijest o zarukama izazvala je oduševljenje među njihovim pratiteljima, no sada su za Net.hr otkrili još jednu novost - par očekuje prinovu!

Ovu radosnu vijest Ivan i Franka prvi su put potvrdili za naš portal, a s nama je Ivan iskreno progovorio dolasku prinove, reakcijama njihovih obitelji i prijatelja, kao i o tome kako se njihova veza razvijala.

Objavili ste zaruke, čestitamo! Možete li nam ispričati kako je došlo do tog posebnog trenutka?

Već neko vrijeme sam planirao zaručiti Franku. Imao sam nekoliko ''hintova'' oko prosidbe jer mi je ispričala kako to zamišlja glamurozno i da prsten ima veliki plavi safir i dijamante. Danima sam u tajnosti organizirao hotel, limuzinu i sve ostalo kako bi se osjećala posebno. U tome mi je pomogla menadžerica Helena Ančić jer mi je ženska ruka bila neophodna. Franka do samog kraja nije znala o čemu se radi. Rekao sam joj samo da organiziram jedan veliki event i da mora blistati, te da je baš zato vodim frizeru i vizažistici. Ona je mislila da organiziram izbor za miss.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada i kako je započela vaša ljubavna priča?

Krajem šestog mjeseca prošle godine upoznali smo se na jednom snimanju.Tada me prijatelj nazvao i rekao: "Imamo posebno iznenađenje za tebe, zaljubit ćeš se." Ja onako: "Hajde da i to vidimo." Kad sam je vidio onako u minici, onaj pogled i karizma – odmah smo se skužili. Osvojila me na prvi pogled i znao sam da će kad-tad biti moja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrili ste nam da je Franka trudna! Kako ste saznali i kako ste reagirali u tom trenutku?

Franka je počela osjećati simptome, napravila je test i bio je pozitivan – tako smo saznali. Nikada nisam nešto ljepše doživio u svom životu. Poljubio sam je i zagrlio. Oduvijek sam htio biti otac i znam da ću dati sve od sebe da Franka i dijete imaju sve.

Kako su članovi vaše obitelji reagirali na sretnu vijest?

Najsretniji je bio Frankin tata Guido, on je bio jako uzbuđen. Moja majka Irena i tata Ivica su nam također velika podrška.

Znate li već spol djeteta? Imate li odabrano ime ili barem uži izbor? I jeste li se oko toga lako složili?

Spol još uvijek ne znamo, prerano je za to. Iskreno, ja želim sina, ali samo nam je bitno da je bude dijete živo i zdravo. Oko imena za sina smo se već složili – bit će to najveći frajer Emanuel. A ako bude curica – Roza ili Julija.

U posljednje vrijeme neki vaši pratitelji iznose teorije kako je vaša veza navodno "lažna". Kako se nosite s takvim komentarima i koliko vam je uopće važno mišljenje javnosti?

Iskreno, nije nas začudilo da komentiraju kako je naša veza lažna. Oboje smo godinama bili biseksualci i nismo krili svoje ljubavne veze i orijentaciju. Komentari nam ne smetaju jer kad nas ljudi vide - tada shvate koliko se volimo i koliko ne možemo jedno bez drugoga. Većina tih komentara nisu od pravih pratitelja, jer oni koji nas prate podržavaju nas već godinama, i ta ljubav s našim fanovima ne može se opisati riječima. Dapače, ima i jako smiješnih komentara na koje rado odgovorimo ako su kreativni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije ste javno pričali o tome da volite muškarce?

Nikada nisam isključivo volio samo isti spol – bio sam biseksualan jer se ja zaljubim u emocije, osjećaje, a ne u spol. Iako smo oboje pobožni i vjernici, kao što sam već rekao, oduvijek sam htio biti otac i oboje mislimo kako nas je sam Bog izveo na pravi put i maknuo od zla.

S čime vas je Franka osvojila?

Karizmom, prvenstveno, a onda i izgledom – njezine grudi, plava kosica i guza su me izludile. Oboje smo vatreni.

Kako se balansirate između privatnog i javnog života, posebno sada kad očekujete dijete?

Za sada sve uspješno balansiramo. Godinama smo javne osobe, tako da nam to nije nikakav problem jer radimo ono što volimo i što nas ispunjava. Kako trudnoća bude odmicala, Franka će se, naravno, neko vrijeme povući iz javnog života radi svog zdravlja i zdravlja djeteta – ukoliko to bude potrebno.