Iva Todorić oduševila pratitelje: Majku Vesnu počastila pjesmom i emotivnim zagrljajem

Iva Todorić (50), kći poznatog hrvatskog poduzetnika, nedavno je proslavila svoj okrugli 50. rođendan te je prigodu iskoristila za emotivan trenutak s majkom. Na društvenim mrežama podijelila je video u kojem pjeva svojoj mami Vesni pjesmu Hanke Paldum "Pamtim još".

MAMA Vesna - tako je Iva napisala, velikim slovima ističući koliko joj je majka važna. "Pjesma koju joj godinama pjevam i pjevat ću joj dok sam živa. Mama VOLIM TE", poručila je Iva. U videu su majka i kći zajedno pjevale, a na kraju su se zagrlile, pokazujući snažnu obiteljsku povezanost.

Obitelj na prvom mjestu

Iva je u nedavnom razgovoru za Story istaknula koliko joj je obitelj važna. "Obitelj mi je na prvom mjestu. Ona je moje sidro. I dalje svi zajedno živimo. Moja je obitelj velika i složna: moji roditelji, djed koji ima 99 godina, braća, nećaci, šogorice… Često smo svi zajedno, a posebno me vesele moje male nećakinje koje su mi izvor najveće radosti. S braćom sam bliža nego ikada – tu sam za njih koliko god mogu, kao i oni za mene. U tom zajedništvu pronalazim mir, snagu i smisao", rekla je.

Podsjećamo, Iva svoj 50. rođendan napunila još u siječnju, tadašnja proslava nije prošla po planu zbog gripe. Sve je nadoknađeno 14. veljače, na Valentinovo, kada je Iva proslavila uz obitelj i prijatelje.

POGLEDAJTE VIDEO:Hoće li šunka za Uskrs poskupjeti? Slavonski proizvođač otkriva cijene i proces pripreme