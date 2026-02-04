Iva Jerković slavi poseban dan: Emotivne riječi o kćeri Rini nikoga nisu ostavile ravnodušnim

Iva Jerković (38), glumica i poduzetnica, godinama je nosila titulu jedne od najljepših Hrvatica, no titula koja joj je danas najvažnija je – mama. Poseban razlog za slavlje ima jer je njezina kći Rina Ami proslavila svoj šesti rođendan, a Iva tim povodom nije skrivala emocije.

Iako privatni život rijetko dijeli s javnošću, ovaj dan odlučila je obilježiti javnom objavom koja je dirnula brojne pratitelje.

Riječi koje su raznježile pratitelje

Na društvenim mrežama Iva je objavila zajedničke fotografije s kćeri i posvetila joj emotivne riječi koje su izazvale brojne reakcije.

„Ljubavi naša mala danas je tvoj rodendan,a koda je nas…hvala ti što si unjela toliko svijetlosti i veselja u naše živote…što si nam život obasjala takvom toplinom… sretna sto sam tvoja majka,i što moj život sjaji zajedno s tobom…Ostani zauvjek tako vesela i svestrana djevojčica puna ljubavi…Sretan ti šesti rodendan,čarobnice nasa…volimo te, napisala je.

Mala dama koja raste uz ljubav

Rinu Ami Iva je dobila u dugogodišnjoj vezi s poduzetnikom Josipom Antićem, a o majčinstvu uvijek govori s posebnom toplinom. Kako je ranije otkrila, smatra da je njezina kći kombinacija najboljih osobina oba roditelja.

„Rina je znatiželjna, voli putovati, zaigrana je, ali i voli učiti. Ništa joj nije teško“, ispričala je Iva u intervjuu za Story, ne skrivajući ponos.

Majčinstvo koje je promijenilo sve

Rina Ami rođena je u veljači 2020. godine u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Iva je tada priznala da joj je majčinstvo bilo potpuno novo iskustvo te da je u početku bila pomalo nesigurna, ali da joj je partner bio velika podrška.

Istaknula je kako uživa u svakom trenutku provedenom s kćeri, pa čak i u onim najtišim, poput gledanja dok spava. Danas, šest godina kasnije, jasno je da su njih dvije neraskidivo povezane.

