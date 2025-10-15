Isplivali detalji o pjevaču ubijenom u zatvoru: 'Ljubio se s tinejdžerkom, posjećivala ga je'

Nakon što je javnost šokirala vijest da je frontmen britanske grupe Lostprophets, Ian Watkins, ubijen u zatvoru u Zapadnom Yorkshireu, otkriveni su novi detalji vezani uz njegovu smrt. Watkins je služio 29 godina zatvora zbog niza seksualnih pristupa nad djecom, a sada se pojavljuju dodatne informacije o okolnostima njegovog ubojstva.

Prema izvještajima britanskih medija, najvjerojatnije je napadnut zbog reketarenja. Dvojica muškaraca su uhićena, a izvori tvrde da je napad izvršen odmah nakon što su zatvorenici ušli u njegovu ćeliju.

Nema informacija o prethodnim sukobima između Watkinsa i napadača. Također, spominje se da je Watkins već bio napadnut 2023. godine iz istog razloga.

Držao se za ruke s tinejdžerkama

Prije nego što je ubijen, Ian je šokirao posjetitelje zatvora svojim ponašanjem. Viđen je kako se drži za ruke s mladim djevojkama, a čak je zabilježeno i kako ljubi jednu od njih. To je izazvalo ogorčenje među posjetiteljima, a posebno je zabrinjavajuće što su tri mlade djevojke redovito posjećivale osuđenog pedofila tijekom njegova boravka u zatvoru.

„Sjedili su zajedno na hodniku, držali se za ruke – on i tinejdžerke. To je bilo odvratno“, izjavila je jedna od svjedokinja tih događanja za Mirror.

Watkins je bio poznat kao najomraženiji zatvorenik u zatvoru, a prema riječima školske radnice koja ga je povremeno posjećivala, redovito su ga posjećivale mlade žene koje su imale gotički stil. Nasilje prema njemu postajalo je sve učestalije, a izvještaji su ukazivali na porast napada na pedofile u njegovom dijelu zatvora.

Policija Zapadnog Yorkshirea potvrdila je da istraga o napadu na Watkinsa i dalje traje, dok su dvojica zatvorenika, Samuel Dodsword (43) i Rashid Gedel (25), optuženi za njegovo ubojstvo. Ovaj smrtonosni napad dogodio se samo nekoliko tjedana nakon što su inspektori ukazali na porast nasilja prema pedofilima u zatvorskom krilu gdje je bio smješten.

Iako je smrt Iana izazvala šok u javnosti, bivša djevojka Jo koja je bila prva koja je policiji otkrila njegove mračne seksualne fantazije prema djeci, nije osjećala suosjećanje prema njemu. Jo je priznala da je bila šokirana, ali je također izjavila da je više iznenađena činjenicom da je Watkins uživao toliku zaštitu sve do trenutka njegove smrti.

„Plakala sam, ali zbog šoka, ne zbog njega. Iznenadila me činjenica da je trebalo 13 godina da ga konačno uhapse. Bio je nevjerojatno zaštićen sve to vrijeme, a bila sam zabrinuta da će me pronaći i osvetiti mi se“, izjavila je.

