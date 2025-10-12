Pjevač ubijen u zatvoru: Priznao stravične zločine, među njima i pokušaj silovanja bebe

Nekadašnji pjevač velške rock grupe Lostprophets Ian Watkins (48) preminuo je u subotu u zatvoru HMP Wakefield nakon što je napadnut nožem, a policija je uhitila dvojicu muškaraca zbog sumnje na ubojstvo. Kako piše britanski Guardian, pjevač je proglašen mrtvim na mjestu događaja nakon što su se hitne službe odazvale pozivu osoblja zatvora u 9:39 jutro u subotu 11. listopada. Policija West Yorkshire pokrenula je istragu ubojstva, a uhićena su dvojica muškaraca u dobi od 25 i 43 godine koji se sada nalaze u pritvoru.

"Detektivi su pokrenuli istragu ubojstva nakon smrti muškarca u zatvoru HMP Wakefield. Unatoč medicinskoj pomoći, muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja", navodi se u službenom priopćenju policije.

Sudac o Ianu Watkinsku: 'Riječ je o zločinima neopisivog užasa'

Inače, Ian Watkins je služio zatvorsku kaznu od 29 godina s dodatnih šest godina uvjetno nakon što je u prosincu 2013. priznao niz seksualnih prijestupa nad djecom, uključujući pokušaj silovanja bebe. Bio je uhićen nakon pretrage njegove kuće u Pontypriddu 21. rujna 2012. godine. Tada mu je zaplijenjeno mnogo računala, mobilnih telefona i uređaja za pohranu podataka.

Sudac na sudu u Cardiffu rekao je da je riječ o zločinima neopisivog užasa.

Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da je Watkins napadnut u zatvoru HMP Wakefield. U kolovozu 2023. godine preživio je ubod nožem nakon što su ga tri zatvorenika uzela za taoca na šest sati, prije nego što su ga zatvorski službenici oslobodili.

Tko je bio Ian Watkins?

Prije osuđujuće presude, Ian Watkins bio je jedna od najprepoznatljivijih glazbenih ličnosti Walesa kao karizmatični frontmen rock grupe Lostprophets koju je osnovao u Pontypriddu 1997. godine. Grupa je bila utjecajna unutar žanrova alternativnog rocka i nu metala, a njihov agresivni stil kombinirao je snažne gitare s pop pristupačnošću. Lostprophets su prodali milijune albuma diljem svijeta, imali su album na prvom mjestu britanske ljestvice te nekoliko hit singlova, uključujući "Last Train Home" i "Rooftops". Međutim, grupa se raspala odmah nakon Watkinsove osude 2013. godine.

Tužitelji su opisali Watkinsa kao čovjeka kojeg su pokvarila slava, droge i moć - osobu koja je počinila zločine "izvan svake mašte". Tijekom suđenja utvrđeno je da je Watkins koristio svoju slavu za manipulaciju i kontrolu drugih, često pod utjecajem tvrdih droga.

Foto: Profimedia

Napad na Watkinsa dogodio se manje od dva tjedna nakon što je objavljen izvještaj o objektu koji je pokazao da je nasilje u zatvoru značajno poraslo. Glavni inspektor zatvora naveo je da su mu mnogi zatvorenici rekli da se osjećaju nesigurno, osobito stariji muškarci osuđeni za seksualne prijestupe koji sve više dijele zatvor s rastućom skupinom mlađih zatvorenika.

